國際奧委會﹙IOC﹚加拿大籍資深委員龐德﹙Dick Pound﹚日前接受英國廣播公司﹙BBC﹚訪問時表示，受到新冠疫情影響，無法保證今年夏季東京奧運能否舉辦。他用了「房間裡的大象」比喻疫情這個燙手山芋，稱大家嫌它太過麻煩，故選擇視而不見。他說：「我不能打包票。誰都不願說開，但病毒正在激增。」

龐德受訪時，日本才對首都圈﹙1都三縣﹚頒布緊急事態宣言，為期1個月至2月7日。而這距離7月23日東奧開幕僅剩半年，距離3月25日聖火傳遞活動起跑僅1個多月，若在2月7日緊急事態宣言期間未能控制住疫情，勢必影響上述計劃。

龐德還提到，事先接種疫苗應成為運動員入境日本的條件，表示運動員應先在出發地完成疫苗接種，並取得病毒檢測呈陰性的報告。他強調：「運動員是重要的榜樣，透過接種疫苗，他們可以發出強而有力的訊號，證明疫苗接種不會影響健康，不僅可以展現團結，也能藉此示範，對社會作出貢獻。」

但這明顯與IOC主席巴的立場相左，後者稱，運動員有權決定是否接種疫苗，IOC不會採取強制規定。

距離奧運開幕剩不到200天，再次發佈緊急事態宣言讓東奧埋上巨大陰影之外，日本各界也擔心會進一步惡化日本的「對外形象」。原定2020年舉辦的東京奧運已被迫延至今年夏天，而今疫情並未降溫，東奧能否如期舉辦，誠如龐德所言，充滿變數，但誰都不願正視這隻「大象」。

(中時 )