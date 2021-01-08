日前台中富王鴨肉店老闆嗆熊貓女外送員「毛長齊沒」，引發軒然大波，店家歇業神隱多天後，王姓店長近日終於發聲，將於明早(9日)10點召開記者會道歉，但也強調臉書多個同名粉專均為人假冒，不排除提告。巧合的是，先前相當高調與網友互嗆的臉書粉專「新富王專業鴨肉店」已經21小時沒有PO文，網友大酸：「再玩啊，玩出火囉」、「準備好上法院的準備了嗎」。

本月2日，熊貓女外送員不滿遭富王鴨肉店惡意拖單，上前多次質詢未果，卻遭店員冷回，王姓店長更是口出惡言，先嗆「不爽別做熊貓啊」，接著更是連珠炮三字經侮辱女外送：「大學生咧，小妹妹，毛長齊再來說話啦」、「路上不要被我遇到」、「沒被人打過是不是」、「來告我啊，社會講錢的啦」，影片曝光後引發全台網友公幹，店家隨即關閉臉書、歇業神隱。

店家關閉粉專後，臉書卻突然冒出「新富王專業鴨肉店」，自稱為當事店家，刻意反串與網友互嗆，卻在店長揚言提告後就停止發文，最後一篇PO文已經是21小時前。(圖／翻攝自臉書)

未料臉書上隨即出現數個同名粉專，包括「富王鴨肉專門店正牌唯一」、「富王鴨肉專賣店」、「真富王鴨肉專賣店」、「新富王鴨肉專賣店」，其中以「新富王鴨肉專賣店」最為高調，不但刻意使用酸言酸語與網友嗆聲唱反調，不斷引戰，更盜用正妹飼主的寵物鴨照片當作自己大頭貼，早已被懷疑為有心人士刻意反串，製造混亂。

如今王姓店長決定在明天出面道歉，但也強調這幾個粉專全都是假冒，已諮詢律師，不排除提告，若成立，粉專創辦人恐被處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

巧合的是，王姓店長決定出面道歉，並提告假粉專後，「新富王鴨肉專賣店」一反常態，過去幾天每3、4個小時就PO文引戰，今天(8日)卻整天沒有更新臉書，已長達21小時沒有發文，也遭網友留言酸：「店家雖然有錯，但你這種藉機搧風點火的人更可惡」、「唯恐天下不亂的比店家更惡劣啦」、「再PO文啊，不是很嗆，現在人家要告，玩出火了吼」、「標準的引火上身，可憐哪」、「要被告了不敢再發廢文了」。

(中時新聞網)