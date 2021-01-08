晶華國際酒店(2707)2020年12月份營收5.77億元、月增20.12%、年減10.18%，累計去年1至12月營收為54.30億元、年減17.02%。晶華去年業績衰退，主要是台北晶華酒店因國門不開，外國客減少使住房率下降並使住房業績減少。但晶華子公司太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂披薩，則受惠國旅與內需餐飲市場大爆發，業績仍持續成長。

展望後市，因應即將到來的農曆春節連假與尾牙春酒旺季，晶華旗下各酒店推出多款圍爐餐飲住房優惠，而為了迎合「微型尾牙」趨勢並搶商機，並打造衛生安全無虞的用餐環境，晶華亦整合旗下餐飲資源，選定位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」、以及位於新北市五股的「台北園外園」兩大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，集團也持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」、以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，期望能為第一季的業績挹注動能。

新冠肺炎疫情全球延燒至今將近一年，第三波疫情更在國際蔓延升溫，台灣邊境管制強度再度提升。根據觀光局統計資料顯示，2020年1至11月來台旅客人數僅136萬多人次，相較2019年同期大幅減少近935萬人次。缺少國際商旅挹注，2020年前三季台北市旅館平均住房率跌至26.22%，創下近10年來新低，對於都會區飯店的營運影響甚鉅。

面對市場環境改變，晶華將台北晶華轉型為「城市度假型酒店」，以吃、喝、玩、樂、買、學為概念，推出「遊輪式度假體驗」住房專案，仿效遊輪的岸上行程、推出多元豐富的偽出國美食文化之旅，廣受消費者青睞。加上餐飲以及精品業績持續成長，冷凍以及常溫零售商品銷售也交出漂亮成績單，所以台北晶華酒店業績雖較2019年衰退，但經營績效在全台觀光旅館業仍名列前茅，2020年前三季的客房營收與餐飲營收與台北競業相比都是第一名。

除此，晶華集團旗下的晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店因受惠於國旅市場大爆發，再加上政府安心旅遊補助及三倍券政策的加持，營運表現也相當亮眼。以2020年前三季衡量旅館營運表現之平均每房收益（Revenue per available room, REVPAR）排名來看，太魯閣晶英酒店和蘭城晶英酒店分別以5,915元和5,203元高居全台第三、四名，同時也分屬花蓮和宜蘭地區的第一名，高雄晶英國際行館的REVPAR也穩居大高雄地區冠軍。而位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅和捷絲旅相當受到家庭與親子客層喜愛，近日寒流頻襲、更是一房難求，相較2019年業績，晶泉丰旅2020年營業額大幅成長一千多萬。

(工商 )