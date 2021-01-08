中華郵政公司基於業務轉型發展物流需要及配合政府施政目標，辦理郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，總金額新臺幣283.5億元。各棟建物將於2021年底陸續完工後啟用，全區預計於2025年起啟用營運。

交通部部長林佳龍一行於8日上午10時赴郵政物流園區現地視察工程進行情形，中華郵政公司董事長吳宏謀、總經理江瑞堂與相關主管人員及各棟建物規劃設計與營造等承商負責人皆出席與會。

林佳龍表示，郵政物流園區於建物量體、促進產業發展2層面皆可列重大國家建設，期許郵政公司積極轉型，以郵政物流園區進行收封運投作業環節之垂直整合並發展智慧物流、推動跨部會協同作業機制提升通關效率、建構物流生態圈營造產業進駐環境。

此外，亦期望郵政物流園區、桃園國際機場、臺北港三園區於物流產業鏈相互支援，協同產業發展，共榮互利。交通部亦已支持林口交流道增設南出北入匝道之改善方案，當地交通瓶頸將可大幅紓解，未來亦將主動協助地方機關及各相關產業，共同商議解決方案或簡化行政程序，以最大效率協助產業發展。

郵政物流園區共占地17.14公頃，規劃興建郵政物流中心、北臺灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心及工商服務中心5棟建物。

郵政物流中心預估於2021年底完工、郵政資訊中心預估於2022年8月完工、北臺灣郵件作業中心及訓練中心預估於2024年6月完工、工商服務中心於2020年12月31日公告招商，順利決標後預定於2024年底完工。全區預計於2025年起全面啟用營運，期提升郵件處理作業效率及服務品質，並強化電子商務、物流等產業競爭力，偕同產業共榮發展。

(工商 )