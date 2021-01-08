台北市議會審查市府預算，8日進入政黨協商第2天，包括大巨蛋加價金、住宅基金及YouBike1.0汰換2.0預算陷入僵局，預計11日再審，但市長柯文哲二備金9.5億在一讀時被砍至7.4億已定案。

市府預算在經過2天政黨協商後，今天仍沒有落幕，據了解，大巨蛋加價金因2007年與中興工程契約中，有提到若大巨蛋延期不得加價金，但去年5月，中興除追加700萬，又再追加350萬營運權利金評估案，議員質疑市府讓廠商、顧問公司予取予求，要求全部刪除。

由於明倫社會住宅租金惹議，市議會工務委員會審議住宅基金時，要求北市都發局調回原本規畫的租金，通過住宅基金12億收入，但有其他議員有意見，將經協商再送進大會二、三讀。

北市規畫將YouBike1.0汰換2.0，有議員認為廠商說什麼市府就埋單，甚至還要再花2億實在不合理，要求重新招標。

另外，北市二備金編列9.5億送進議會審議，比去年增加2.1億，議會財建委員會在一讀時砍2.1億，有議員認為應該增加至8.4億，準備買疫苗，但最後政黨協商多數議員認為中央會出資採購疫苗，最後維持7.4億。

(中時 )