新北市永和區公所、保福宮及地方各界善心公益團體及義工們今（8日）一早在8度的低溫下於永和保福宮舉行寒冬送暖活動。（葉書宏新北傳真）

新北市永和區公所、保福宮及地方各界善心公益團體及義工們今（8日）一早在8度的低溫下於永和保福宮舉行寒冬送暖活動。（葉書宏新北傳真）

為持續關懷弱勢家庭有個穩定的生活並過個好年，新北市永和區公所、保福宮及地方各界善心公益團體及義工們今（8日）一早在8度的低溫下於永和保福宮舉行寒冬送暖活動。

符合資格的低收入戶民眾，永和區公所發放新台幣一千元、保福宮提供每位低收入戶白米十斤，Home＋中嘉新視波則提供具110年低收入資格者享免費裝機及收視服務並於現場發放醫療口罩、扶輪社提供麵條一包，同時邀請衛生局於現場提供健檢服務，大家一起共襄盛舉做愛心，讓現場充滿溫暖，雖然寒流來襲但一點都不顯冷。

永和區長陳怡君表示，今年度寒冬送暖活動總共有7個公益團體一起響應，首先是我們保福宮是在地的宗教信仰中心，永和玄聖閣、新北市心靈雅居慈善會、台北市愛國獅子會、新北市慈善會和台北威澤堂一起捐贈善款一百五十萬及一萬七千斤的白米贈送給永和區兩千戶的弱勢家庭，非常感謝他們的善舉！也非常感謝中嘉新視波提供了低收入戶免費的申裝及收視的服務，若符合條件的民眾也歡迎多加利用申請。

永和在地有線電視業者Home＋中嘉新視波今日也一起做公益，在疫情吃緊下送上防疫口罩，並提供110年低收入戶免費安裝及收視服務的回饋，讓民眾在外能安心做好防疫措施，在家也能開心收看有線電視。

Home＋中嘉新視波特助薛宏基表示今天是我們永和區公所110年度的寒冬送暖活動，也很榮幸每一年都配合永和區公所及永和保福宮一起參與寒冬送暖盛會，我們Home＋中嘉新視波除了帶來防疫用品口罩也照往例提供低收入戶免費申裝及收看有線電視的服務，只要符合110年低收入戶資格的朋友可以攜帶低收證明文件及身分證到永和區中和路345號1樓門市申辦，若109年有申請者而今年也符合資格的民眾可以將低收證明文件、身分證影本及電話號碼傳真至8923-2657，我們就會將優惠進行展延。

(中時 )