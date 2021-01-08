超級霸王寒流帶來氣溫斷崖式驟降，彰化消防救護和醫院急診比平常多出3、4成，彰化縣已經有8人凍未條居家被發現沒心跳呼吸，不僅多集中在高齡，最年輕只有45歲，且是傍晚5點過後，氣溫更往下掉，竟集中在1小時內4人猝死。

這波超級霸王寒流比上波霸王寒流更猛、更冷，8日凌晨零點26分，彰化市89歲婦女在家往生，緊接著凌晨1點56分彰化市77歲男子也死亡，清晨7點9分彰化市84歲男子往生，上午9點58分永靖鄉73歲男子也被發現沒有生命跡象。

到了傍晚死亡訊息密集接連，17點17分鹿港45歲男子往生，17點50分北斗77歲婦女死亡、18點20分員林91歲婦女往生，18點26分彰化市85歲男子死亡。

醫師和彰化縣消防局都呼籲，這波寒流還會持續發威，9日依然寒氣逼人，到了下周一還有波更強烈寒流來襲，醫師和消防局都呼籲要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其，老人家起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身。

(中時 )