大新聞大爆卦

美國總統川普支持者6日闖入國會，企圖擾亂國會認證總統當選人拜登勝選的程序，衝突後5人身亡。宅神朱學恒表示，資深媒體人周玉蔻居然在臉書讚揚林飛帆及王金平，他酸說周玉蔻這篇貼文真的棒。

朱學恒在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，7日有很多台派紛紛崩潰，想說川普受到那麼多的苛待、那麼多誤解，因為川普太瘋狂了，臉書 CEO祖克柏已經宣布把川普的IG、臉書封禁到總統交接為止，也就是川普到1月20日一個字都不能講。所以台派紛紛陷入瘋狂，像總統蔡英文不講話也是一種崩潰，蔡英文雖沒講話，但有很多她的代言人講話了，朱學恒說他要引述一位資深媒體人周玉蔻的一篇貼文，並酸說周玉蔻這篇真的讚。

周玉蔻今天在臉書表示，美國國會遭入侵，警民喪命、流血對峙，印證了太陽花運動林飛帆等人的有序及王金平的節制多麼可貴！不只防疫，維護民主基本底線，台灣也遠遠強過老美。

針對周玉蔻讚揚林飛帆及王金平，朱學恒酸說，那好啊！那我們去援助美國，美國要求我們建交喔，我們是文明上國，我們太先進了；美國太落後了，茹毛飲血爛透，有種就叫美駐聯合國大使克拉夫特不要來。他不禁表示，這是不是自我安慰到達誇張的一個極限，

朱學恒強調，美國這件事真的很誇張，就是違法脫序，應該要譴責，已造成5人死亡、62人被捕，死亡者還包括一個國會警察，還有一位空軍退伍的一位女性，攀爬時被警衛擊中胸口身亡。那樣的行為，其實是違反民主法制，因為民主法制是一票票投出來的，這一票投了若沒辦法接受，可以下次再選回來。

朱學恒認為，如果今天台派都沒講話，蔡總統也沒講話調；假設今天是前總統馬英九因萊克多巴胺的表決輸給民進黨，於是率眾衝入立法院，固守立法院要求接受他一切要求，民進黨難道不會把他活活打死，甚至若有人去打馬，搞不好會說對對對，要求全世界譴責。所以這次綠營雙標很嚴重，因為他們以前支持太陽花，那現在就支持啊，結果現在不敢講話，外交部長吳釗燮還說「遺憾」；朱學恒直言，美國暴動這事件有人死亡了，吳釗燮除了遺憾，有沒有一個價值觀？是要告訴大家民主很重要、民主很珍貴，還是其他，總要選一邊站；駐美代表蕭美琴是不是也要發聲，說台僑是不是安全等等。

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(中時新聞網)