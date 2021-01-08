超市、量販食材型甜點出爐了，家樂福有草莓季系列甜點、賣到缺貨的獨家芋頭銅鑼燒；全聯Reese’s花生甜點再推第2波新品，想吃就來一口，超療癒。

家樂福期本月起用大湖草莓入餡和裝點，推出期間限定的烘焙草莓甜點，12款售價42元至399元間。雙莓果乳酪麵包的麵團揉合大湖草莓果與小紅莓，再點綴瑞士山谷奶油乳酪；草莓雪酪麵包的麵糰以甜菜根粉、夾上自製煉奶奶油及新鮮草莓；草莓寶貝熊麵包可吃到莓果乳酪餡；草莓香頌以安佳奶油特製千層酥皮加上主廚特調卡士達醬，搭配新鮮草莓。

草莓日式小蛋糕以草莓餡搭配卡士達醬，點綴特調香緹奶油餡與新鮮草莓；草莓香草卡士達蛋糕結合卡士達餡與香草籽、紅麴蛋糕；草莓小塔淋上酸甜鮮果草莓醬，再擺上新鮮草莓；草莓奶酪杯加入香草籽，搭配吃得到顆粒口感的草莓果醬。

家樂福期間限定烘焙草莓甜點，12款售價42元至399元間。（家樂福提供）

新鮮草莓千層蛋糕將海綿蛋糕體抹上濃醇牛奶卡士達夾餡，搭配酸甜草莓醬及新鮮草莓；「家樂福饗.美味」草莓寶盒以鬆軟海綿蛋糕配上綿密乳酪香緹，再舖上新鮮草莓；6吋奶酥草莓重乳酪蛋糕用奶油餅乾屑墊底，搭配軟Q草莓乾夾層，撒上奶酥餡；6吋草莓雙層乳酪蛋糕將重乳酪夾入乳酪慕斯，再用新鮮草莓點綴。

此外，家樂福還獨家推出「胖主廚」大甲芋頭銅鑼燒，跳脫銅鑼燒只用紅豆內餡的刻板印象，昨（7日）起在全台量販餡開賣，便利購是今日（8日）上架，原價99元、2月16日前特價89元。

家樂福獨家販售胖主廚大甲芋頭銅鑼燒，每日限量發售，每盒原價99元、2月16日特價89元。（家樂福提供）

去年5月因豪雨、加上7月高溫，高溼溫差造成芋頭產量減半，農友損失慘重，在芋頭年產量比去年減少過半下，雖芋頭價格居高不下，由「胖主廚」製作的大甲芋頭銅鑼燒，試賣1周仍被掃貨一空，這次推出強調以食物原味為起點，堅持品質不惜成本。

全聯花生巧克力銅鑼燒，每盒4入約160g，原價75元，9日、10日特價69元。（全聯提供）

另，全聯We Sweet甜點與美國人氣花生醬品牌Reese’s聯名的首波新品Hershey’s經典款甜點，因真材實料的濃郁感，去年25日至今共賣出超過1000萬元的業績，今（8日）起至2月4日再推第2波4款新品限時開賣，預計2波可再創7800萬元的佳績。

首波Reese’s聯名甜點首3日以「花生巧克力乳酪慕斯」賣得最好，售出逾1萬5000個；第2波新品入門款必吃「花生巧克力銅鑼燒」，還有微濃系的「花生巧克力布朗尼」、濃郁風味的「花生巧克力香緹杯」，與超濃系的「花生巧克力黯黑布朗尼」嚴選厚濃系的花生巧克力甘納許，灑上花生角及巴芮脆片，雙層溼潤綿密巧克力蛋糕夾著奶香豐厚的花生香緹。

全聯花生巧克力香緹杯，每個約60g，65元。（全聯提供）

(中時 )