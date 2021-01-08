寒流來襲，加上水氣充沛，大屯山、太平山、拉拉山、合歡山等地開始降雪，不少熱血民眾揪團追雪，但一名網友表示，他今(8日)早起時收到同事通知，3人決定翹班去賞雪，讓他相當無奈，「等於我今天要扛下他們3個人的工作」。所幸主管得知後，3名同事遭到懲罰，事後還讓部門同仁提早下班、請吃好料，這樣的霸氣作法更被大批網友讚爆。

原PO今在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，他今日起床準備上班時，看到訊息通知，有3名同事準備翹班去追雪，但這就代表他必須扛下3人的工作量，更扯的是，另一名同事得知後竟也跟上追雪腳步，決定翹班，讓他相當不解，「有必要嗎，搞得好像這輩子看不到雪了」。

正當原PO不爽到極點時，他收到人資單位的回覆，「非緊急狀況的理由先斬後奏請假，且不是利用特休，3人通通被記曠職加扣全勤，年終考績直接打折」。不只如此，部門課長得知後還加碼，「大家今天中午就下班，一起去吃火鍋或燒肉，這頓公司買單」，最後更表示若要追雪，案子做完大家一起去。

課長霸氣作法被大批網友讚爆，「好有魄力的主管」、「這課長好！人事頭腦很清楚」、「這個主管不錯，期待3位請假同事是什麼表情」、「請假看雪？這工作態度真的不敢恭維，還好你還有好主管」。此外，還有遠在日本工作的網友分享，「我在東京上班，下大雪或是颱風，都有通知不必來上班，但我想說工作還沒做完還是去上班了，到了才知道每一個人都有來上班」。

(中時新聞網)