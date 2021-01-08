雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招

寒流襲台，氣溫直直落，南投縣內8日發生3起疑似猝死案例。水里鄉有名80多歲陳姓男子，下午3點多睡午覺時，被家屬發現倒在臥房沒有呼吸，消防隊獲報到場確認死亡後，家屬未送醫。草屯另一名56歲李男，傍晚被家屬發現倒在房間，消防隊獲報到場確認死亡後，家屬未送醫。

而有一名從外地前往仁愛鄉的33歲女子，在出遊期間突然猝逝，由南投地檢署後續相驗釐清死因，是8日傳出疑似猝死中年紀最輕的個案。

(中時 )