氣溫直直落 南投傳3起疑似猝死案 21:082021/01/08 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣溫直直落，南投傳3起疑似猝死案（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」 訂閱影音： 中時新聞網 氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招 寒流襲台，氣溫直直落，南投縣內8日發生3起疑似猝死案例。水里鄉有名80多歲陳姓男子，下午3點多睡午覺時，被家屬發現倒在臥房沒有呼吸，消防隊獲報到場確認死亡後，家屬未送醫。草屯另一名56歲李男，傍晚被家屬發現倒在房間，消防隊獲報到場確認死亡後，家屬未送醫。 而有一名從外地前往仁愛鄉的33歲女子，在出遊期間突然猝逝，由南投地檢署後續相驗釐清死因，是8日傳出疑似猝死中年紀最輕的個案。 太平山high下雪 山上遊客打赤膊 山下2長者夢中猝死 霸王寒流斷崖式降溫 彰化又4人凍未條猝死 (中時 ) #家屬 #猝死 #疑似 #氣溫 #南投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 思源埡口持續冰封！追雪族蜂擁搶看銀白世界 17:072021/01/08 生活 濃霧迷航 屏東輕航機墜毀2死 04:102021/01/08 社會新聞 上海凍爆僅-7度 何超蓮洗澡水管被凍住崩潰求救 08:182021/01/08 娛樂 寒潮來襲 陸9成國土如冷凍庫 04:102021/01/08 兩岸新聞 烏來今晨下冰霰 巡邏員警PO影片與居民分享 10:562021/01/08 生活 北市警包庇色情案延燒 3警1業者收押禁見 18:072021/01/08 社會 中山分局收賄案 第6波約談3警3業者 04:102021/01/08 地方新聞 氣溫急凍！桃園復興區幼兒園今停課一天 14:072021/01/08 生活 寒流斷崖式降溫 彰化1小時4人亡、南投再增2死 全台31人送命 20:142021/01/08 社會 寒流斷崖式降溫 彰化8人凍未條 傍晚出現1小時內死4人 21:002021/01/08 社會 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 11:162021/01/08 社會 社會熱門新聞 女憲兵5字經國罵譙長官 遭軍方移送法辦 下場曝光 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 徵求乾爹寒流版 短髮正妹7度低溫跪地舉牌 網友一看：這招厲害 - 社會 富王鴨肉店將公開道歉 明早召開記者會 摸黑移走路霸 - 社會 調查局副局長名單出爐 劉復興、黃義村接任 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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