伊朗最高領袖：不准英美新冠疫苗進口 21:062021/01/08 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗最高領袖哈米尼伊宣布禁止英美新冠疫苗進口。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗最高領袖哈米尼宣布，禁止從美國及英國輸入新型冠狀病毒疫苗。哈米尼在電視演說時表示，已經發出有關指示，指出美國人如果有能力製造疫苗，他們的國家就不會出現抗疫慘敗局面。 伊朗是受到疫情重創的中東國家，但美國對德黑蘭實施的制裁影響國際疫苗輸入，首款國產疫苗的人體試驗程序在上月底展開，被指有助國家抗擊當地疫情大流行。哈米尼讚揚伊朗自行研發疫苗的努力，但補充伊朗也可以從其他可信賴的地方取得疫苗。 香港科技大學首推「台生專屬獎學金」 最高4年290萬元 全球景氣回升 12月出口物價 終止連25跌 (中時 ) #伊朗 #哈米尼 #最高領袖 #輸入 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》李顯龍 首位新加坡內閣接種新冠疫苗 14:322021/01/08 財經 《國際金融》新疫苗推升銀行股 歐股大漲1.36％ 09:262021/01/07 財經 傳播淫穢色情低俗訊息 抖音遭最高額行政罰款 12:572021/01/08 兩岸 遠銀直連LINE Pay Money 開通Bankee數存帳戶最高回饋25％ 21:292021/01/08 財經 助圓航海夢 船員訓練公費班開跑 最高可省5,700元 16:202021/01/08 財經 《通信網路》大中華首家 中華電取得Azure最高階專業認證 16:312021/01/08 財經 《金融》金管會鼓勵吹哨 檢舉獎金最高達400萬 07:442021/01/08 財經 「不應多留任一天」 參院民主黨領袖：應立即將川普趕下台 05:412021/01/08 國際 「打開台北」 另類開箱城市空間 10:002021/01/08 生活 檢舉理專A錢 獎金最高400萬 04:102021/01/08 金融．稅務 「中油Pay」綁定中油聯名卡 先儲值再加油最高享10.8％優惠 22:342021/01/08 財經 國際熱門新聞 小布希痛斥美國淪香蕉共和國 蓬佩奧反擊了 - 國際 不想當彭斯朋友、不願譴責川粉 川普因伊凡卡而醒 - 國際 動用憲法除掉川普？傳彭斯表態了 - 國際 民主黨議員擬第2次彈劾 川普宣布不參加拜登就職典禮 - 國際 疫情失控、醫療體系面臨崩潰 倫敦宣布進入重大事故狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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