伊朗最高領袖哈米尼宣布，禁止從美國及英國輸入新型冠狀病毒疫苗。哈米尼在電視演說時表示，已經發出有關指示，指出美國人如果有能力製造疫苗，他們的國家就不會出現抗疫慘敗局面。

伊朗是受到疫情重創的中東國家，但美國對德黑蘭實施的制裁影響國際疫苗輸入，首款國產疫苗的人體試驗程序在上月底展開，被指有助國家抗擊當地疫情大流行。哈米尼讚揚伊朗自行研發疫苗的努力，但補充伊朗也可以從其他可信賴的地方取得疫苗。

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(中時 )

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