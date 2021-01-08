寒流來襲，部分山區已經下雪，今天到明天清晨將是最冷時刻。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，目前已經盡可能避免把民眾送往陽明山檢疫所，而是以桃園以南為主。全台集中檢疫所都有提供發熱衣，暖暖包、毛毯、被子都無限供應，再不行還可用電熱器，若仍然太冷，北部的民眾可搭專車送往南部。

為幫助檢疫所民眾度過寒流，王必勝說，我們有提供發熱衣，另有暖暖包無限供應，毛毯、被子想蓋幾床都可以。若有需要，也可提供電熱器，但因會跳電，不能每間房都用，若仍然受不了，北部的民眾還可搭專車送往南部，目前還沒有人申請南下。

王必勝表示，這段時間都有人反應會冷，倒是沒有人因為冷而不舒服，我們都有立即處理。檢疫所工作人員會一間一間詢問要不要發熱衣、暖暖包等，最近有人一次要了20幾片暖暖包。電暖器若用完，也會先用漂白水消毒，靜置2、3小時再給下一個人使用。

由於目前有些山區已經下雪，王必勝說，現在已經盡量避免把民眾送到陽明山的檢疫所，都把他們送到中部、南邊一點，大概桃園以南的地區，溫度會比台北高個4、5度。

(中時 )