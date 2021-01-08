苗栗一名朱姓男子到自助洗衣店，發現只有一名外籍女子獨自一人在店內洗衣。竟然色膽大起，走進店內，脫下內褲露出生殖器，還叫她觀看，外籍女子當場花容失色報警。苗栗地方法院審結，依公然猥褻罪，判處朱男拘役20日，可易科罰金。

判決指出，朱男於去年9月某日凌晨，開車經過一間自助洗衣店，他看見店內只有一名外國女子在內後，竟意圖供人觀覽，走進店內脫下自己的內褲，將生殖器裸露出來，還刻意走到女子背後，出聲叫喚對方，女子回頭之後，看見朱男下半身赤裸，而且將生殖器裸露在外，當場尖叫嚇壞。

朱男於法庭先是辯稱，他是想去自助洗衣店裡面上廁所，但發現店內沒有廁所，所以他就在店內滑手機，之後脫下內褲送洗。還說，會繞到外籍女子背後，是要查看有沒有東西遺忘。到最後，朱男才像法官坦承犯行。

苗栗地方法院審結後，依刑法公然猥褻罪，判處朱姓男子拘役20日，得易科罰金2萬元。

(中時新聞網)