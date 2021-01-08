繼昔日童星電視劇《巴啦啦小魔仙》孫僑潞後，大陸網紅圈又傳出不幸噩耗。在微博擁有超過140萬粉絲的時尚部落客「雅魯藏布江女人」，稍早被友人落淚證實已在本月5號晚間於飛機上驟逝，得年27歲，「她在離天堂最近的地方走了，就讓她更輕盈地去往天堂吧。」

時尚部落客「雅魯藏布江女人」外型出眾，生活態度積極與樂觀，更憑著大膽穿搭風格，吸引超過140萬粉絲追隨。然而她的友人今(8日)突然在微博PO文證實「雅魯藏布江女人」已在5號晚間由北京飛往上海的飛機上，由於心臟驟停不幸離世，「具體死亡的時間及原因我們還在與東航溝通中，等待一個明確的回復。」

知名時尚部落客雅魯藏布江女人。(取自雅魯藏布江女人微博)

友人坦言時至今日，仍很難完全相信這件事的真實性，「原來面對這樣的事，第一反應是難以置信，心裡想的全部都是『為什麼』和『怎麼會』。」同時也懇請外界別做過多評價，她在離天堂最近的地方走了，就讓她更輕盈地去往天堂吧。

粉絲更是無法相信雅魯藏布江女人逝世的噩耗，一個接一個難過留言，「我有點崩潰了。我這幾天還在看她的視頻，天啊，我好喜歡她的生活方式，我好喜歡她的，眼淚一下就下來了。我第一眼還以為是她幫忙宣佈別人的事情，仔細看下來居然是她離開了呢，為什麼啊，我好難過啊，不是看著好好的嗎。不公平」、「好難過…從小雅在澳洲的時候就關注了，願妳在天堂也一樣繽紛美麗」。

(中時新聞網)