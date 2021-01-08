「一沙一世界，一花一天堂」英國詩人威廉布萊克詩中剎那即永恆的美，日籍攝影創作者近藤悟便以花朵為題的系列《瞬》，以植物展現生命柔美又富力量的姿態。這位台灣女婿，曾以花卉攝影獲多個獎項，近日在《原貌．瞬》雙個展中呈現他在台灣多年的攝影。

近藤悟，曾是日本的白領上班族，35歲時毅然走出舒適圈，赴英國倫敦藝術大學深造，畢業後又因為愛上台灣女孩，2008年後移居台灣至今。他曾在2013年獲得Sony世界攝影大獎「自然＆野生」類首獎，是第一位獲得此殊榮的亞洲人，也曾獲秋山庄太郎記念「花」類大賞，他以花朵所創作的系列《瞬》，以植物的姿態，花朵的短暫美好，引伸為世間女子，既柔美又充滿力量，典雅又剛毅，又有著令人想呵護疼惜的特性。

喜歡拍攝花卉，緣於近藤悟的童年，他的母親總是會讓家中365天都有花，《瞬》系列花卉靜物作品，飽滿的光線讓每株花在白色背景中帶著夢幻感，則和父親喜歡手工替照片「去背」的趣味作法不脫關係。近藤悟表示，在日本、英國，自己的作品多半是黑白的，然而來台後發現「台灣人有很多色彩，衣服、表情，都很多彩」，也因此《瞬》系列多半繽紛。

在近藤悟的鏡頭下，花朵透過多樣的外表展現出不同的生命情感，例如作品《風輪花》，他第一眼便感覺像是一對女母在聊天。2011年開始他持續在台灣各地走訪，拍攝人物，2013年與裝置藝術家黃心健合作，在台北捷運世貿中心站展出作品《相遇時刻》，當中各色的老人面容，在他看來「像孩子般可愛，是一份禮物」。

在赤嵌文化園區以「Time」為主題，近藤悟拍攝上百位孩童，再與舊建築的老照片串連起時光廊，他說：「孩子是未來，因此特別想捕捉純真、調皮、開心的模樣。」正在新竹市美術館展出的《職人百態》，則是展現職人最生動的姿態。

對近藤悟而言，不論植物或人物，都有最美好的一瞬，而人物更有趣之處在於互動，「台灣人的反應，都是有著不同顏色的。」近藤悟如是看。

(旺報 )