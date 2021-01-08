戴資穎（右）與教練賴建誠戴著護目鏡、口罩進入訓練場館。（Badminton photo提供）

羽球「世界球后」戴資穎繼續在泰國曼谷的「隔離泡泡」中訓練，備戰下周二開打的世羽聯（BWF）超級1000系列泰國公開賽。小戴與團隊防疫措施做好做滿，進入場館都戴護目鏡與口罩，希望在新冠疫情肆虐下順利完成泰國3站賽事。

戴資穎團隊包括教練賴建誠、陪練員萬佳鑫、防護員王詩婷、體能訓練師范瓚予，扮演球后的堅強後盾。眾人也都配戴護目鏡與口罩，小戴在訓練開始前熱身雖不戴護目鏡，口罩卻仍戴好戴滿，直到進行有球訓練才會拿下。

小戴原定於泰國公開賽首輪遭遇世界排名22的地主好手金達蓬（Nitchaon Jindapol），豈料對手在訓練受傷退賽，《新海峽時報》披露將由馬來西亞22歲小將吉蘇娜（Kisona Selvaduray）頂替。吉蘇娜目前世界排名92，曾獲2013南京亞青運、2019東南亞運動會女單金牌，但BWF系列賽最多僅於超級300賽打入4強。

戴資穎熱身時仍戴著口罩。（Badminton photo提供）

戴資穎進行有球練習才摘下口罩。（Badminton photo提供）

(中時 )