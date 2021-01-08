因應農曆金牛將至，中央銀行7日宣布發行的「辛丑牛年生肖紀念套幣」，每套定價1,800元，發行量10萬套，由於首度採雙軌並行銷售，1月7日中午12時啟動網路5萬套預售，統計至8日下午4時30分止，首日總計達24,210套。

央行發行局局長施遵驊表示，這次首度採網路線上預購，每人最多可申購5套，台銀網站設有「辛丑牛年生肖紀念套幣網路預購系統網站（https://coinset.bot.com.tw）」，預購期間自1月7日中午12時起至1月13日中午12時止。統計首日上網申購1套的有3,814人、2套的有2,968人、3套的有1,075人、4套的有310人、5套的有1,999人，合計為10,166人共申購24,210套，已接近預購總數5萬套的一半。

施遵驊指出，如果最後總計網路預購數量超過5萬套的配額，將進行電腦抽籤，並於1月14日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月18日15時30分止，完成繳款者，可於1月21日起1個月內至選定的台銀分行領取。也可在1月21日至台灣銀行各分行（簡易型分行除外）排隊臨櫃購買，也是5萬套，每人每次限購1套。

(工商 )