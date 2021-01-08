受新冠肺炎疫情衝擊，八大公股行庫2020年均調降盈餘預算目標，全數調降幅度約兩成，而合庫金控(5880)甫出爐的2020年自結數顯示，合併稅後淨利達171.35億元，較調整後稅後淨利目標大幅成長18.96％，僅較2019年實際獲利微幅減少約2.71％；每股稅後盈餘(EPS)1.24元，淨值報酬率(ROE)為7.38％，資產報酬率(ROA)為0.43％，獲利穩健。

2020年全球景氣受新冠肺炎疫情影響，各國央行紛紛降息救市，利差大幅縮小，導致各金控在銀行端的獲利表現均受到相當衝擊，再加上疫情使得呆帳增加，國銀海外分行授信案件頻頻傳出踩雷，加重呆帳準備負擔。

合庫金控在董事長雷仲達帶領下，子公司合庫銀行2020年雖提列呆帳準備高達81億餘元，較2019年增加21億元，然合併稅後淨利仍達149.08億元，高於調整後預算數14.58％，此外，2020年底的逾期放款比率為0.29％；備抵呆帳覆蓋率為430％。合庫人壽2020年稅後淨利達11.01億元，較2019年增加3.52億元，年成長率46.94％；合庫證券2020年稅後淨利6.63億元，年成長率高達106.11％，人壽及證券兩家子公司全年獲利皆創下歷史新高，顯示合庫金控發展多元引擎效能已漸顯現。

合庫金控以成為銀髮金融第一品牌的金融機構為目標，積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」政策，子公司合庫銀行於2020年9月及12月分別於新竹科學園區、營業部及高雄成立金鑽理財旗艦店，遴選具有全球投資視野及在地經驗的理財菁英，協助客戶精準掌握市場脈動及投資先機，並提供一條龍式整合性服務，以滿足客戶及其家族投資理財、資產配置、退休、傳承、稅務與風險管理等理財規劃需求，打造客戶的財富人生。

合庫金控未來將持續以「推動多元獲利引擎」、「加速金融數位轉型」、「擴展全球布局版圖」、「提升資金操作績效」、「厚植國際人才培育」為主要發展策略及目標，並聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理，為股東創造更大的企業價值。

(工商 )