巴西衛生部長帕祖洛宣佈大陸製科興疫苗試驗成功，有效率達79%，已計劃向科興公司購買1億劑新冠疫。外媒認為未來此款疫苗可望在發展中國家大量推廣。（圖／新華社）

巴西聖保羅州政府公布科興疫苗3期臨床試驗數據，疫苗有效性達78%，布坦坦研究院向巴西藥監局申請疫苗緊急使用授權。款由大陸製造的疫苗可望被巴西批准，並在發展中國家大量推廣。

據大陸商務部公布訊息指出，巴西公布的陸製科興疫苗有效性為78%，其中對中、重症的有效性高達100%。在12400名志願者中，僅218名感染新冠肺炎，其中58名為疫苗接種者，另外160人為未接種者。布坦坦研究院院長表態，要替民眾開始進行施打，第一階段要盡快為醫務人員和老年人展開接種。

美媒《紐約時報》認為，巴西宣布的臨床試驗結果增加了第2種中國大陸疫苗獲批的機會，此疫苗未來可能會在很多發展中國家推廣。根據科興公司的聲明與公開的報導，科興已售出3億多支疫苗，主要銷往中低收入國家，佔大陸所有疫苗2020年產能的一半左右。

報導指出，大陸著眼於向發展中國家提供新冠疫苗，用於推動其醫療衛生外交，並藉此成為全球疫苗製造業的主要參與者，以提升大陸在科學領域的聲譽。

在監管部門尚未批准前，大陸已經積極開展疫苗接種運動，目前己批准的國藥疫苗已開始接種，預計下個月中旬有5000萬人完成接種疫苗。此外，北京還制定了海外出口分銷計畫，指示航空公司儲備冰箱和乾冰。

報導說，大陸正在填補西方藥廠在貧窮國家所留的空白，美國目前努力解決國內疫苗分發的混亂局面，歐盟和其他較富裕國家採購了大量由美國製藥商輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)提供的疫苗。戰略與國際研究中心(CSIS)全球衛生政策主任莫里森(J. Stephen Morrison)說，「中國一直急於走在前面，他們意識到這個缺口，也意識到西方政府會囤積和預購數十億劑疫苗，讓其他國家陷於困境。」這將成為中國外交的工具，使他們在選擇使用大陸疫苗的國家中獲得威望和地位。

報導指出，中國疫苗製造商與美國製造商不同，他們幾乎從一開始就考慮全球供應問題，也只能到國外測試其疫苗的有效性，因為疫情在大陸已基本被撲滅。近幾個月，陸企已與至少15個國家和地區簽署協定，提供及早接種疫苗的機會。他們的疫苗已在阿拉伯聯合大公國和巴林獲准緊急使用。巴西現獲得約1080萬劑疫苗，並打算開始在當地生產，印尼和土耳其都收到了科興的疫苗。科興表示，今年有能力生產6億劑疫苗。

聖保羅官員稱，他們希望巴西衛生管理機構能在幾天內批准緊急使用該疫苗。巴西在週四迎來了一個嚴峻的里程碑：新冠死亡人數達到20萬。如果獲得批准，巴西每天可以生產多達100萬劑疫苗。

報導指出，科興疫苗跟國藥集團的疫苗一樣，也是採用一種傳統滅活病毒技術製成。這種疫苗的效力往往會低一些，但可以在一般冷藏溫度下保存，運輸和儲存容易得多。這些特性對發展中國家尤其重要，因其可能沒有維持輝瑞和莫德納生產的冷凍疫苗有效性的基礎設施。

(中時新聞網)