2021首場少棒指標性賽事「富邦盃台灣12強少棒大賽」即將於1月20日(三)至24日(日)於台北市青年公園及新生公園棒球場熱鬧開賽。本場賽事連續第三年由中華民國棒球協會主辦、富邦金控冠名贊助，邀請來自全台12支少棒強隊，爭奪台灣最強少棒稱號。

雖然2020賽事受到新冠肺炎(COVI-19)疫情影響延期，但今年大會已做好完善防疫準備，將依照原定計畫於農曆年前舉辦，包括賽事期間選手每日體溫管理、入場實聯制，觀賽量測體溫、配戴口罩及手部消毒等，要讓球員及加油觀眾都能安心入場，享受球賽。

如同世界棒壘球總會WBSC每四年舉辦一次的世界棒球12強賽事，邀請前一年度世界排名前12的國家隊伍參加賽事一般。主辦單位中華棒協將國內前一年度少棒重要賽事排名成績，做為參考及選拔標準，邀請12所學校球隊參與本賽事。受邀學校代表前一年的優秀表現獲得肯定，希望能夠鼓勵每年參賽各校，為榮譽積極表現。

賽事以2020年度謝國城盃及國小棒球硬式組聯賽成績做為邀請的依據，包含去年富邦盃冠軍隊台東縣卑南國小，謝國城盃前六名、桃園龜山、台東豐田、台北福林、南投新街、台中上楓，國小棒球硬式組聯賽前三名桃園中平、桃園大勇、桃園仁善，主辦城市台北東園，另外兩名外卡球隊彰化東山、雲林文昌則是透過去年12月中富邦金控臉書粉絲團舉辦的外卡人氣票選脫穎而出，獲得本次參賽機會。

富邦金控長期支持國內棒球運動，從基層少棒，青棒、成棒一路到職棒，都有富邦相挺！自1993年起贊助國立臺灣體育運動大學的「富邦公牛隊」，至今已有29年；2016接手富邦悍將棒球隊，正式進軍中華職棒，同時致力於打造富邦悍將主場「新莊棒球場」成為台灣指標性的棒球場。

在基層棒球部分，富邦自2013年起開始贊助臺北市基層棒球運動，2015年起舉辦「富邦盃少棒邀請賽」，至今已邁向第七年，是國內首場以12強排名進行邀請的少棒賽事，更延續威廉波特前哨戰的特色。富邦金控期許以正向的力量，鼓勵所有基層棒球選手們持續前進，在棒球這條路上走得更長更遠。

賽事將於1月20日在青年公園及新生公園棒球場展開五天激戰，歡迎民眾至現場加油，賽事全程將由Getwin Sports、智林體育台、ELEVEN SPORTS、Yahoo運動粉絲團、中華棒協粉絲團進行青年公園賽事的轉播，為新世代強棒加油鼓勵！

卑南國小2020首次參賽即獲得冠軍。(中華棒協提供)

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