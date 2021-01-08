高中棒球聯賽木棒組第二階段（24強）今天展開，普門中學遇上5連勝晉級的東大體中，靠著陳政貴完投7局封鎖對手，全場僅被敲出1支安打，加上普門打線有所串連，打完7局就以9：0提前拿下勝利。

普門中學在第一階段以4勝1敗戰績排名分組第2晉級，今天在24強首戰對上還沒輸過的東體，總教練洪榮宏透露，賽前針對東體進行情蒐的結果，發現他們在第一階段打擊發揮得很好、得分都很多，因此這場交手，投手安排也有所準備。

碰上寒流來襲，高雄地區今天也大幅降溫，洪榮宏看準這一點，排出「很敢塞內角」的陳政貴先發出戰東體，「學生球隊畢竟沒有那麼成熟，天氣這麼冷，塞內角他們不太可能出棒。」這個策略也確實奏效。

高三的陳政貴完投7局用73球，僅首局被東體林日祥敲出安打，之後直到第5局才又讓打者藉由守備失誤上壘，沒投出保送，全場僅讓東體兩度踏上壘包，共送出8次三振，凍結對手攻勢，拿下勝投，個人至今三場出賽合計12.2局無失分。

洪榮宏表示，陳政貴雖然前兩年都是打鋁棒組，但比賽經驗豐富，不會怯場，心裡素質成熟。陳政貴則透露，自己在高二時還不太敢用內角球對決打者，怕投出觸身球，「後來發現其實打者都會閃，所以就更敢塞打者內角，丟進去就是自己的，沒丟好再調整就好。」

至於普門打線在此戰也有好的發揮，首局靠林孜翰的二壘打和對手失誤攻進3分，前5局就拉開9分領先，提前在7局打完後收下勝利，先發9人全員上壘，單場共揮出7支安打，另獲得8次四死球保送。

洪榮宏透露，球隊在第一階段的5場賽事吞了近30次三振，打擊不太連貫，因此昨天打完最後一戰後，一改賽後讓選手回學校再調整的作法，「發現一年級球員可能經驗比較不足、壓力大，所以昨天就讓他們回去按摩、聊聊天，完全不讓他們再去球場動。」

今天迎接第二階段賽事，成效也反映在比賽中，洪榮宏表示：「今天的打擊就跟第一階段有很大的改變，選手都很積極攻擊，好球來都不放過。」

普門中學9：0大勝東大體中，全場僅被敲出1支安打。（學生棒聯提供）

(中時 )