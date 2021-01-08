電動車巨頭特斯拉7日股價衝破800美元，共同創辦人兼現任執行長馬斯克(Elon Musk)也因此超越電子商務巨頭亞馬遜(Amazon)當家貝佐斯(Jeff Bezos)，以破1900億美元登頂全球首富，其中超過1500億美元是在1年內增加的。陸媒指出，馬斯克疑似對此做出回應，僅在微博表示，「好了，回去工作吧」！

去年7月，馬斯克超過股神巴菲特，成為全球第7大富豪；去年11月，馬斯克超過比爾·蓋茨，成為全球第2大富豪。馬斯克在過去12個月裡獲得的財富超過了比爾·蓋茲1320億美元的淨資產總和。

綜合陸媒報導，馬斯克在成為全球首富後，疑似對此做出回應，發布微博說，「好了，回去工作吧」(Well,back to work...)。馬斯克於2014年1月24日在新浪開通獨家微博(@Elonmusk)，目前已經發布了920條微博，馬斯克經常在新浪微博上表達了對大陸市場的感謝與期待，並不斷與網友分享特斯拉電動汽車的相關訊息。

不過，報導也指出，馬斯克在微博上的風格與Twitter差別很大。微博上主要是發布一些與其旗下公司有關的信息，顯得更為謹慎和小心，但Twitter上的推文則隨心所欲，馬斯克之前便曾因在推特上不慎言論，而自掏腰包2000萬美元與美國證券交易委員會(SEC)和解。

(中時新聞網)