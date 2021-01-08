高中木棒聯賽第二階段今起開打，育民工家靠著何宇翔對新社高中完投勝，第二階段首戰告捷，只要明天秀峰高中幫忙擊敗新社高中，就能在被動情況下提前晉級16強，談到這位幫助球隊贏球的前中職投手何紀賢之子，總教練周森毅說，「膽識大、鬥志強，而且個性、動作和習慣都跟他父親很像。」

育民工家以黑馬之姿在第一階段搶下分組第一，今天第二階段首戰延續氣勢，前3局就攻獲3分。2局上他們用對方守備失誤和3支安打串聯，先下2分首開紀錄，3局上再多追加一分保險，不過往後攻勢卻就此沈寂，讓周森毅坦承得分後球員有所鬆懈，「分數一直拉不開，還好我們投手夠穩定。」

教練口中穩定的投手就是何宇翔，昨天抽籤結束後，就決定要讓他投這場百分之百要贏下的比賽，今天他也繳出111球完投9局的成績，被敲出6支安打，2局下丟掉1分，另外帶有6次三振，「對手打不到他的球，今天用球數也算精簡。」

周森毅透露此役兩人的溝通似乎出了差錯，結果上演一段有趣的插曲，比賽中段他看何宇翔都沒用力氣在丟，以為他體力不足，結果上去詢問，才知道他聽錯教練指示，「我叫他多投變化球進好球帶，結果他聽成變化球用放的，結果開始被敲安打，我上去問他才知道，趕快說沒有啦，要用力丟。」結果後面局數何宇翔果然越丟越快，他自己都笑說，「因為前面都用放的，所以體力還很多。」

爸爸何紀賢還在中職投球時他只有3、4歲，何宇翔是靠著家人間的談話才知道父親過去是球員，小學4年級時他決定跟隨腳步加入棒球隊，不過卻是從捕手開始練起，直到國中畢業都沒有接觸過投球，連進來高中主動要求想練投，還被爸爸禁止說「長高了才可以丟」。

何宇翔終於等到高三身高接近180公分，才開始踏上投手丘，之前在新北富邦U18是第一次正式登板出賽，現在也還在學習中，雖然曾經向父親請益，但效果有限，「一開始不會運用下盤，他教了我還是不會。」何宇翔表示如果他出賽有轉播，父親何紀賢也會觀看，還透露兩人之間的互動是用「激將法」，「他都會故意說如果我丟了就會輸。」

另一組賽況，平鎮高中今天在6局沒打完情況下，就提前以10：0「扣倒」麥寮，先發投手陳志杰登板3局，9上9下帶有1K，僅用29球就完成任務，總教練吳柏宏表示，因為第一階段都只在牛棚出賽，所以本來就設定第二階段首戰讓他先發。

平鎮全場15支安打，2局打完就灌進7分，其中2局下的6分大局，當家第4棒「怪力男」李灝宇挹注一發2分彈，木棒聯賽第2轟出爐，目前單獨位居領先，他笑說打到時不知道會飛出牆，「因為我沒用力打，還打到棒頭。」

李灝宇2分打點全壘打，第2轟出爐。（學生棒聯提供）

(中時 )