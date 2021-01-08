市面上的鮮奶品牌眾多，可依個人喜好做挑選。日前一名網友就發現，一款盒裝的牛奶上頭出現一串神秘數字，看起來應該是年份標記，不過排列的方式讓人疑惑，原PO好奇之下尋問網友解答，果真釣出官方回應，讓其他網友看完直呼，「長知識」。

原PO日前在「Dcard」上發出一張牛奶瓶身的照片，從圖片中可以看到一串「2003/1998」的數字，讓原PO相當好奇，想來想去解不出一個所以然，便發文詢問網友，「圖片上那個串數字是什麼意思啊？有人知道嗎？」

貼文發出後不少網友歪樓，「2003年製造，1998年過期」、「那隻牛的出生年吧」、「意思是左邊那隻是2003生的，右邊是1998年生的牛，這樣解釋懂嗎？」、「擠了2003隻牛，有1998隻很痛」、「有效期限可能是1998年或2003年」。

不過還是有好心人出面解答，他貼出官方回應，原來這一串數字中的2003年代表開始上市，而該鮮乳品牌則是1998年面市的，讓不少網友看完後驚呼，「長知識欸！」、「沒想到有時候看狄卡真的會增加一點知識呢」、「我前幾天也在想這件事欸，長知識了」、「好酷喔！這算冷知識吧」。

(中時新聞網)