德國生技公司BioNTech今天表示，初步研究顯示，輝瑞和BioNTech合作開發的疫苗似乎對英國和南非發現的新型冠狀病毒主要變種有預防效果。

BioNTech表示，疫苗試驗顯示，「接種輝瑞和BioNTech所開發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗人士體內的抗體能有效中和出現重大變異的新型冠狀病毒，而這項變異也在兩個具高度傳染性的病毒株中發現」。

專家表示，新變異的病毒株比2019冠狀病毒疾病的原始病毒更具傳染性。

路透社報導，這項由輝瑞和德州大學醫學分部（University of Texas Medical Branch）進行的研究顯示，疫苗在中和擁有所謂N501Y變異的棘蛋白有效。這項研究尚未經過同行審查程序。

輝瑞首席病毒疫苗科學家多米澤（Phil Dormitzer）表示，這個突變可能是導致傳播力增加的原因，令人擔心的是它也可能使病毒逃過疫苗引起的抗體中和。

這項針對新型冠狀病毒變異進行研究的首次成果帶來一絲希望。隨著英國和其他國家試圖遏止這些高傳染性變種病毒之際，也有更多研究在進行。當局認為，新型變種病毒正造成感染病例飆升，導致醫療體系不堪負荷。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1100108

(中央社)