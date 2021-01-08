爆料信義區知名百貨女廁有偷拍狼、警鈴不會響的網友，貼出報案三聯單為證。（照片來源：截自PTT）

台北市信義區知名百貨，驚爆女廁有偷拍狼，而且還是餐廳員工！一名網友在PTT貼文爆料，指友人6日下午在信義區某間知名百貨女廁，察覺有人偷拍，當下狂按廁所警鈴，卻沒發出半點聲響；警方到場處理，發現嫌犯是偷窺慣犯，而樓管調出監視影像一看，更認出偷拍狼是2樓餐廳員工。

一名網友在PTT發文並貼出報案三聯單，指朋友6日下午5點左右，在北市信義區某間知名百貨3樓女廁，上完廁所穿上褲子後，突然聽到隔壁間有奇怪的聲音，抬頭看看隔板，竟然看到有變態在上方偷拍，原PO友人立刻衝出來對著隔壁廁所大喊：「我看到你了！你給我出來！！！」，她大吼的同時，手也一直狂按洗手台附近的警鈴，「少說有按了10多次，警鈴竟然沒有發出任何一點聲音，一點作用也沒有！」。

原PO朋友打電話報警，警察到場拿出一張照片問：「是不是這個人？」，並說這名男子是附近偷窺慣犯，原PO朋友一眼就認出；接著樓管部門的員工也去調閱監視器，發現這個人竟然是二樓餐廳員工。

原PO表示：「我朋友受到驚嚇，整個嚇哭！誰會想到只是跟平常一樣去逛百貨公司，竟然會發生這種事？！而且不只是警鈴沒有反應讓她當下很無助，百貨公司的處理態度也很冷漠！樓管只說了一句『不好意思，警鈴上的封條確實會造成警鈴接觸不良』，原PO更怒控：「如果以後是其他人發生更嚴重的案件，卻因為警鈴接觸不良，造成更遺憾的事情發生，百貨公司才要積極處理嗎？太瞎了吧！」。

眾多鄉民紛紛回應：「高調」、「幫高調」、「幫推 有夠嘔嘔嘔嘔嘔的」、「連警察都知道還可以繼續犯案」、「都慣犯了還能繼續在那邊上班 哪來的特殊喜好老闆」、「警鈴不會響根本重大疏失啊，今天有人在裡面跌倒腦溢血勒？」。

(中時新聞網)