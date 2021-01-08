台灣男星邰智源擅長模仿，從國立藝專畢業後被製作人王偉忠相中，成為綜藝節目《連環泡》班底之一，2004年更以模仿節目《全民大悶鍋》爆紅，在節目喊卡後，轉戰網路節目，主持《木曜4超玩》獲得新世代年輕人好評；節目中的「一日系列」屢屢創造高討論度，近日邰智源曬出耗時近一年考到的大客車駕照，合法成為公車司機，網友看到他的毅力全深感佩服。

網路節目《木曜4超玩》最新一集「一日系列」釋出，主持人之一55歲男星邰智源挑戰「一日公車司機」，不到一天就吸引超過60萬觀看次數；而今（8）日下午邰智源也在臉書粉絲專頁曬出一系列體驗公車司機的照片，還開心地表示，「終於加入開公車的行列，各位公車司機兄弟姊妹辛苦了」。

網路節目《木曜4超玩》最新一集「一日系列」釋出，主持人之一55歲男星邰智源挑戰「一日公車司機」，不到一天就吸引超過60萬觀看次數。(圖/ 摘自邰智源臉書)

近日邰智源曬出耗時近一年考到的大客車駕照，合法成為公車司機，網友看到他的毅力全深感佩服。(圖/ 摘自邰智源臉書)

在照片中有兩張證件照，原來邰智源從去年2月就去上駕駛訓練班，每個星期都花時間學習開大客車，不斷地學車、考試，在5月先考到普通大客車駕駛執照，接著通過機械常識考試，9月再拿到職業大客車駕照；但拿到這些證照還不夠，還有一張定期訓練證明，經過長時間訓練，最後才通過客運公司路考測驗。

邰智源在花了將近一年的時間，只為了拍「一日系列」，體驗公車司機的辛勞，節目中他也提到，「真的要禮讓公車，因為公車實在很難開」，希望民眾和司機都能彼此體諒，減少交通事故的機率。

網友們被邰智源的努力感動，紛紛留言讚嘆，「太狂了！拍了快一年素材整理跟剪輯怎麼辦到的」、「看到阿公這麼認真的樣子，感動到想哭」、「多少藝人願意為了一集節目，花時間學新事物」、「666太猛了」。

(中時新聞網)