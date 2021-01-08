民進黨政府今年元旦開放來豬進口，立院在去年12月24日平安夜進行萊豬行政命令表決至今過去半個月，網路輿情統計網站「聲量看政治」指出，根據Google Trend等四大項聲量指標統計並加以分析後發現，近15天中民進黨的總聲量已大於國民黨，佔五大政黨的53.8%，但正負聲量介於5比5至6比4之間。

萊豬2021開放後 5大政黨最新「民調」出爐。(圖/翻攝自 臉書粉專 聲量看政治)

臉書粉專「聲量看政治」今(8日)PO出「美豬行政命令後15日五大政黨聲量」，以民主進步黨DPP總聲量53.8%最高、中國國民黨KMT的32.81%緊跟在後、台灣民眾黨為8.33%、時代力量為3.54%、台灣基進為1.52%。

「聲量看政治」指出，民進黨的聲量，集中在美豬開放的後續影響及其政治效應，在元旦之後，則開始發展出「吳怡農參選民進黨台北市黨部主委」的議題，以及與「亞洲周刊」的議題攻防，目前正面與負面聲量的比例介於6:4到5:5之間。

而在國民黨方面，議題集中在批評民進黨的美豬政策、國民黨黨主席選舉和前高雄市長韓國瑜最新動向等，負面聲量略大於正面。

此外，民眾黨的議題，主要焦點在黨內中央委員選舉，以黨內組織變動議題居多。時代力量的議題，主要是內政部次長花敬群情緒性發言引發的後續效應，聲量不大。台灣基進的議題，主要在香港大追捕泛民派，聲量相當薄弱。

【美豬行政命令後15日政黨聲量 民進黨躍升第一】 2020平安夜，立法院進行美豬行政命令的表決，至今已超過半個月。小編根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google... 由聲量看政治發佈於 2021年1月7日 星期四

(中時新聞網)