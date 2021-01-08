柑林國小研究團隊獲獎。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（8日）在永平國小舉辦109學年度學生科學研究獎助計畫成果發表會，29件科學研究作品在歷經一年的研究探討與專家學者指導建議下，展現豐富深入的科學研究成果，共計16件獲得最佳研究獎。

國小組及人國小「哈利波特的隱形斗篷—量子光學隱形的探討」獲得最佳研究獎。劉尚築、林禾軒及曹礽毓同學從哈利波特小說中認識隱形斗篷，因此想探討隱形原理。孩子們透過自行設計製作器材，觀察光線的反射、折射現象，希望找到光線無法在斗篷表面發生反射，藉以隱形的方法。雖然實驗操作困難，但是觀察到「光」與「像」多重反射、影像倒置的有趣變化，驚奇連連。

而柑林國小第一次參加計畫就榮獲最佳研究獎，學生研究「添加健康替代澱粉對傳統糯米麻糬品質的影響」。劉秋燕老師表示：「柑林是只有8個學生的偏鄉小校，其中不乏有經濟及文化弱勢學生，秉持著每個孩子都不能放棄的信念，今年第一次參加就得獎，是對師生極大的肯定。」邱苡庭同學表示：「我們試了很多種配方與比例，請社區阿公阿嬤試吃、記錄試吃結果，未來可以嘗試更多種製作方式，來達成研究目標。」

中山國中為本次獎助計畫的件數王，共4件學生作品獲得獎助，其中「探討貓砂對銅離子的吸附模式」、「自製防曬乳對水質的影響程度」獲最佳研究獎。校長陳君武指出，學校強調跨越科目界線，從學習者生活經驗出發，引導學生找到感興趣的研究問題，培養查找資料、探索與解決問題的能力。研究防曬乳的黃錞楷同學說：「參與研究獎助計畫，更懂得如何解決問題，將問題具體化，勇於做各種不同的嘗試與挑戰」。

曾指導學生榮獲國際科展動物學科一等獎的竹林高中顏嘉怡老師，本次指導楊政穎同學研究「台灣淡水渦蟲黏液黏性及誘導抗菌分析」也獲獎。顏老師表示，學生組成「竹林生物科展團」，學長姐畢業後仍常回來指導學弟妹實驗技術、思考邏輯及口語表達，這份愛與傳承一直在校園發光發熱，學生也從中建立責任感與堅持到底的精神。

教育局表示，108年新課綱強調探究實作、跨域整合，新北市自105學年度起辦理學生科學研究獎助計畫，持續鼓勵學生投入科學探究，新北市中小學科展也將於今(110)年2月24日開始報名，詳細資訊請至新北市中小學科學展覽資源網(https://science.ntpc.edu.tw/Pro/Center/Default.aspx)查詢。

及人國小研究隱形的奧秘獲獎。（新北市教育局提供）

中山國中研究自製防曬乳。（新北市教育局提供）

竹林高中研究渦蟲黏液抗菌分析獲獎。（新北市教育局提供）

(中時 )