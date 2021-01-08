中油推出業界首創加油行動支付工具「中油Pay」，即日起至3月底與中國信託銀行推出多重優惠活動，包括「下載+綁定+支付最高送120元」、「先儲值再加油最高10.8％」、「加油即時抽」等內容，歡迎消費者多多利用享受最佳優惠。

中油表示，「中油Pay」今年第一季推出各種優惠，消費者下載「中油Pay」並完成註冊，即贈送中油VIP會員點數2,000點，綁定中油聯名卡再送50元電子油券，註冊日起30天內首次完成一筆50元(含)以上之加油消費，即送中油VIP會員點數5,000點。

消費者以「中油Pay」綁定之中油聯名卡在線上儲值行動捷利卡，最高可享5.8％回饋，使用「中油Pay」加油消費最高3%回饋，每周一線上儲值捷利卡(行動/實體均適用)再加贈2％電子油券，總計先儲值再加油最高享10.8％的回饋。

此外，中油針對「中油Pay」消費者舉辦「加油即時抽」的抽獎活動，獎項包含電子油券及線上儲值優惠券，獎項最高500元，以「中油Pay」綁定之中油聯名卡單筆加油實付50元以上者，每帳戶每日可獲贈「加油即時抽」抽獎券一張；以「中油Pay」之捷利卡單筆加油實付50元以上者(交易當下需綁定中油聯名卡)，再加贈一張抽獎券。

(工商 )