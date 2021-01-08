全球新冠肺炎疫情嚴峻，我駐宏都拉斯大使館一名人員7日確診，駐館自8日起，暫停對外開放至22日，並進行辦公環境消毒，人員全面改採居家辦公。

外交部表示，該名確診人員目前僅有輕微鼻塞，身體狀況穩定，已依規定居家隔離中。駐館已於當日下午安排全體館員眷、雇員，以及與該名人員有接觸的技術團員眷等先進行快篩，結果均呈陰性。另為求審慎，駐館將再次安排全體館人員及眷屬進行PCR檢測。

駐館自8日起暫停對外開放至22日，並進行辦公環境消毒，人員全面改採居家辦公。另外自9日起，領務服務調整為預約制。民眾如有領務需求，可至駐館領務專區查詢相關申請文件及程序，將相關文件掃描成電子檔寄至駐館信箱[email protected]，並同步確認及預約送件時間。

駐宏都拉斯大使館將持續密切注意當地疫情發展，並提醒同仁嚴守防疫規範。外交部也會隨時與駐館保持密切聯繫，瞭解駐館人員及眷屬的健康狀況及採取必要的防護措施。

(中時 )