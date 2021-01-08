IC通路商文曄（3036）8日公布12月份營收達353.12億元，雖較11月營收下滑9.66％，但與2019年同期相比成長30.98％；帶動第四季營收達1,091億元，創季度營收新高，季增19％、年增13％。2020年全年營收為3,531.52億元，較前年成長5.36％，再度改寫年度營收新高。

亞洲藏壽司12月營收2.62億元 創三高
慧洋12月營收破11億元 創歷史新高

(工商 )

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