文曄12月營收達353億元 年增逾三成 22:512021/01/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商文曄（3036）8日公布12月份營收達353.12億元，雖較11月營收下滑9.66％，但與2019年同期相比成長30.98％；帶動第四季營收達1,091億元，創季度營收新高，季增19％、年增13％。2020年全年營收為3,531.52億元，較前年成長5.36％，再度改寫年度營收新高。 亞洲藏壽司12月營收2.62億元 創三高 慧洋12月營收破11億元 創歷史新高 (工商 ) #文曄 #營收新高 #月營收 #增逾 #IC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鉅明去年12月營收 創單月歷史新高 14:242021/01/08 財經 中美晶2020年營收613.97億元 創歷史第三高 09:132021/01/08 財經 寶雅2020營收175億元 再寫新高紀錄 17:102021/01/08 財經 《半導體》世界先進去年12月、Q4、全年營收 均創新高 14:492021/01/08 財經 沛波2020年12月營收2.96億、全年營收逾31億 18:332021/01/08 財經 皇鼎建設2020年營收38.37億元 18:512021/01/08 財經 九豪年營收重返成長 2021年拚轉盈 14:192021/01/08 財經 《業績-鋼鐵》世紀鋼12月營收為6.14億元，年增46.51％ 16:142021/01/08 財經 儒鴻2020年12月及第四季營收同創新高 16:392021/01/08 財經 品牌、代工同發威 晶睿12月營收4.63億元 19:192021/01/08 財經 智伸科去年12月營收創同期新高 第一季審慎樂觀 17:492021/01/08 財經 財經熱門新聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台積電為何被譽為護國神山？沈富雄曝4大真相 - 財經 澳痛失陸市場年損2.4兆！ 專家畫大餅 39國沒有印度 - 財經 不再是一個人的武林？ 謝金河細數2021護國群山 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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