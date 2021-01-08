半導體材料大廠華立(3010)去年12月營收達52.65億元；第四季營收為157.3億元，年增逾12％，累計2020年營收來到590.8億元，較2019年成長8％，連續4年締造歷史新高記錄。

去年以來華立無畏疫情衝擊，在中美科技戰的轉單效益，以及半導體先進製程、高階伺服器、5G高頻基材及資通訊鏡頭光學材料相關需求帶動下，業績逆勢走高。

華立指出，半導體主力客戶的成熟與先進製程產能供應相當吃緊，終端客戶得提早下單排隊確保供貨，同步帶動公司在半導體前段製程光阻液、去光阻液、電子級特氣、CMP研磨液、製程機台零配件的銷售量。展望2021年，華立也將積極備料，以協助主力客戶新廠順利裝機進入量產，並戮力爭取研發中新製程的基準品，持續擴大市占爭取最大份額。

隨5G時代來臨，華立引進的5G高頻基板攻入高階伺服器造就去年業績大爆發，未來除繼續參與新世代的雲端伺服器開發，將同步經營交換器市場。華立與原廠共同推出製程用DI高解析電鍍乾膜，配合兩岸載板廠今年積極展開擴廠計畫，法人預期DI乾膜的營收將大幅成長。

此外，華立長期供應印刷電路板（PCB）產業的上游材料及設備，在各廠區自動化的需求日漸增加後，華立陸續切入智慧倉儲、無人搬運車、線邊倉等自動化設備，提供多元化的方案，自動化營收去年呈倍數成長，今年有望維持高雙位數的成長佳績。

手機鏡頭方面，華立近年切入對岸世界級的光學廠，該客戶鎖定的手機即是性價比高的戰鬥機種；在中階手機的鏡頭模組站穩領先地位後，主力客戶進一步打入美系手機、平板品牌的供應鏈，今年上半年接獲應用於平板上的5P鏡頭訂單，下半年則有機會攻進手機的5P或6P鏡頭，受此激勵華立在光學材料的營收預期將以兩位數的成長速度攀升。

至於5G基站布建日趨完善後，AR與VR眼鏡出貨量也將大幅成長，華立全力協助原廠開發此利基市場，目前已進入小量產；同時華立跨入安防與車載鏡頭，特別在先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛者監控系統（DMS）漸成為汽車標配的趨勢引導下，將對鏡頭材料的營收挹注新動能。

(工商 )