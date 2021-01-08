華南銀行推出新一年度的數位存款帳戶SnY 10大優惠方案，其中以延續去年度高達2.5％的存款優惠利率最受矚目，還有申購定期(不)定額基金手續費2折，14種外幣買賣匯率優惠，以及去年底剛上線的n Point紅利點數服務等，聰明的年輕族群和小資族可善用SnY，提早完成資金布局，拿到該拿的也省下該省的，輕鬆幫自己多賺一筆年終獎金。

華南銀行提供手機申辦數位存款帳戶服務，只要3分鐘，一樣可以快速同時申辦臺外幣SnY數位帳戶。而此次推出的SnY 10大優惠，除了2.5％的「存款享優利」之外，SnY還提供包括轉帳、結匯、基金申購手續費等諸多好康，最特別的是，SnY結合華銀支付也能享有n Point紅利集點服務，每成功完成一筆台灣Pay交易，依實際付款金額之2％即獲得等值「nPoint」點數回饋，會員客戶得以當次獲得之「nPoint」折抵下一筆台灣Pay交易之消費金額。

華南銀行於2020年11月中推出SnY 升級版APP，引入「減法思維」，主動過濾可能會干擾客戶的雜訊，將數位存款帳戶能夠使用的所有功能整合在一個APP內，主打「快速收付、聰明消費、輕鬆理財、高規資安」四大創新特色，從使用者的角度出發，讓SnY客戶能一眼即時掌握自己的帳戶狀況及手續費優惠次數等，升級版推出以來獲得熱烈的迴響及良好的客戶意見反饋，已成為不少小資族消費支付及存款首選。

2020年因新冠肺炎疫情衝擊及金融市場震盪，客戶在如此大的不確定環境下，除了既有的理專諮詢服務外，需要更多數位且自動化的資產配置建議，華南銀行於2020年9月攜手投顧專家「富蘭克林投顧」推出「華南好基智」，以AI選基金的智能理財服務，採用「24小時不間斷地診斷」及「即時再平衡」功能，持續全天候地呵護客戶財富。

推出「華南好基智」短短3個月內，高達99％的未贖回投資組合皆為獲利狀態。華南銀行也將持續提供「首家可用信用卡扣款智能理財的功能」、「多達28個扣款日的選擇」、「分散布局3至7檔基金的9大投資組合建議」3大功能，並利用「多達3,000檔的基金平台」，「運用AI預測市場趨勢」及「諾貝爾得獎的計量模型」，為客戶挑選出最符合不同人生階段及理財目標的投資組合建議。

SnY數位帳戶具有高利率活儲及跨行轉帳免手續費的帳戶優勢，客戶可善用現金回饋聰明消費，使用SnY APP的華銀支付（台灣Pay），還可享各種繳稅費的好康優惠，還能參加台灣Pay行銷活動，出門不須領現、付款安全方便，讓理財規劃更游刃有餘，資金也更能靈活運用，越早使用華銀支付綁定SnY帳戶交易，越早享有2.5％高利。

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