邁入2021年，為了推廣優質的數位平台服務，第一銀行以行庫代號「007」發想，從1月開始，每月7號至17號固定推出「集7拿好禮 月月都有禮」回饋活動，第一季將抽出7支iPhone12 Pro 128G、四大超商百元抵用券，以及總額超過30萬元的台外幣回饋金，讓客戶想到7號，馬上想到第一銀行有回饋，打造專屬行銷週。

過去銀行舉辦的快閃活動，常因活動期間較短，導致客戶來不及參與，此次第一銀行一口氣揭露了首季的集7任務，包含1月線上新台幣結購美金達77美元，2月使用第一銀行信用卡一般消費達777元，以及3月線上約定基金定期不定額扣款金額達3,000元，客戶可以自由選擇需求商品並登錄參與活動，就有機會獲得超商百元抵用券或888元回饋金之當月限量回饋禮，還能參加季末抽獎，把目前最夯的iPhone12 Pro 128G帶回家，每月任務完成金額越高，中獎機率越高。

第一銀行表示，為了回饋參與客戶，本年度除了每月限量回饋禮，每一季季末還有機會再抽中大獎；此外，春節期間還將另外舉行「牛年發財金抽抽樂」活動，開放非第一銀行客戶只要綁定一銀LINE BC成功即可參加活動同樂，最高可抽中777美元等好禮。

聰明理財的你、聰明消費的你，每月一銀集7任務回饋不拿不行，只要記得每月7號至集7任務專屬活動頁，即可獲得最新資訊掌握回饋訊息。

(工商 )