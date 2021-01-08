合作金庫銀行一直秉持著「主動、靈活、創新」的經營理念，力求為社會大眾提供多元化且創新的金融服務，合庫的強項除了存放款業務外，並積極耕耘消金信用卡市場，時時以關心、體貼消費者的角度出發，期望能提供給消費者更優質、更便利的全方位金融服務。

合庫銀行與台中市第二信用合作社、花蓮第一信用合作社、臺南第三信用合作社及嘉義市第三信用合作社攜手合作發行聯名卡，並打造各自的專屬特色卡面。

「台中市第二信用合作社聯名卡」卡面為一步一腳印走過百年歷史的足跡，象徵穩健踏實，親切服務；「花蓮第一信用合作社聯名卡」以花蓮當地鐵道風景為卡面，展現花蓮鄉親最動人記憶的好所在；「臺南第三信用合作社聯名卡」以素有台灣歷史文化古都之稱的臺南市，擁有許多歷史建築、古蹟及廟宇為發想設計的卡面；「嘉義市第三信用合作社聯名卡」精選代表嘉義風情特色的蘭潭為卡面。

此四家信用合作社，皆秉持「我為人人、人人為我」的宗旨，業務穩健發展，服務績效良好。合庫銀行與其合作發行之聯名卡，結合電子票證小額支付，提供卡友「一卡在手．讓生活簡單自由」便利又貼心的服務，將可提供當地民眾更優質、更便利的服務，並有助雙方的業務拓展。

此四張聯名卡提供全新戶首刷禮，全新卡友於核卡後45天內，一般消費累積滿2,999元，即可獲得300元刷卡金。此聯名卡卡友同時享有國內0.5％、國外1.5％現金回饋，刷卡回饋無上限。另有機場貴賓室服務、國際機場停車、24小時道路救援、市區停車、高額旅遊平安險、高鐵升等商務車廂等加值服務。

另外，合庫銀行亦積極滿足卡友各方面權益，推出食在好庫餐飲活動，結合逾600家知名餐飲如異人館、小蒙牛、晶湯匙泰式主題餐廳、塔吉特千層蛋糕專賣店等，供應中式、西式、日本料理及下午茶等各式餐飲，提供9折起之折扣優惠，更加碼於2020年12月1日至2021年2月28日期間，推出涮乃葉餐廳、Mo-Mo-Paradise餐廳單筆消費滿1,500元享現折200元優惠；品田牧場、彌生軒、天吉屋餐廳，消費滿750享現折100元優惠、滿1,500元享現折200元優惠，每筆交易最多折價200元，以上用餐優惠皆免事先預約，隨到隨點即享優惠，讓卡友用餐更順心。享受美食之外，還提供指定加油站現場加油享降價優惠及消費滿額享指定影城網路購票買一送一優惠。

合庫銀行將繼續秉持初衷積極努力，希望能為卡友提昇持卡價值，以成為消費者首選信用卡之目標，為消費者提供最優質的服務，透過聯名卡的發行讓更多人體驗合庫貼心的服務，詳細優惠內容請參考合庫銀行網站或致電客服中心。

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