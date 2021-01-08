彰化銀行2020年12月稅前盈餘6.01億元 22:512021/01/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，2020年12月合併稅前盈餘6.01億元，累計2020年全年合併稅前盈餘83.11億元，累計2020年全年合併稅前每股盈餘(EPS)0.80元，累計2020年全年合併稅後盈餘70.42億元，累計2020年全年合併稅後每股盈餘(EPS)0.68元。 第一金控2020年全年稅後淨利168.07億元 慧洋12月營收破11億元 創歷史新高 (工商 ) #合併 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS #稅前盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朋億12月營收4.2億元 創歷年同期新高 19:012021/01/08 財經 玉山金控去年賺180億元 每股盈餘1.43元 15:192021/01/08 財經 兆豐金控2020年稅後淨利達250.34億元 23:342021/01/08 財經 台幣升值另一受害者 銀行投資收益 大減600億元 04:102021/01/08 金融．稅務 雙利空衝擊 中信金2020年賺428.53億元 全年獲利小幅衰退 18:262021/01/08 財經 中美晶2020年營收613.97億元 創歷史第三高 09:132021/01/08 財經 《金融》國銀對中小企放款 去年前11月超標1.6倍 07:442021/01/08 財經 永豐金2020年賺122億元 小幅衰退2％ 19:562021/01/08 財經 儒鴻2020年12月及第四季營收同創新高 16:392021/01/08 財經 《金融》國銀去年前11月獲利年減13％ 存款月增金額創高 07:442021/01/08 財經 中聯資源2020年累計稅後淨利7.75億 19:092021/01/08 財經 財經熱門新聞 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台積電為何被譽為護國神山？沈富雄曝4大真相 - 財經 澳痛失陸市場年損2.4兆！ 專家畫大餅 39國沒有印度 - 財經 不再是一個人的武林？ 謝金河細數2021護國群山 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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