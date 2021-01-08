彰化銀行公布，2020年12月合併稅前盈餘6.01億元，累計2020年全年合併稅前盈餘83.11億元，累計2020年全年合併稅前每股盈餘(EPS)0.80元，累計2020年全年合併稅後盈餘70.42億元，累計2020年全年合併稅後每股盈餘(EPS)0.68元。

第一金控2020年全年稅後淨利168.07億元
慧洋12月營收破11億元 創歷史新高

(工商 )

#合併 #彰化銀行 #合併稅前盈餘 #EPS #稅前盈餘