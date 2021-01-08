37歲房仲陳泰源，10年前借錢參選北市議員黨內初選失利，改做房仲還遭詐騙，為了還債兼差當洗碗工、臨時演員，甚至吃泡麵度日，經過10年「自虐式生活」，不但還債還存款500萬，買到台北市房子。不過這樣的故事，網友看了非但不覺得勵志，更直搖頭說：買完房子開始存醫藥費。

有網友在論壇《mobile01》分享民視新聞《37歲吃泡麵10年買房！他感動：終於當天龍人了》，新聞指出，2010年陳泰源借錢參選北市議員黨內初選負債，為了還債入行做房仲，沒想到菜鳥時期就遭詐騙，負債雪上加霜，為了還債，他不僅兼差當洗碗工、臨時演員，甚至吃泡麵度日，自虐式的過了10年，不但還清債務，還存了500萬元，去年10月，買下台北市林森北路一間14.39坪、總價約1000萬元小套房。

這則新聞引發熱烈討論，不過多數網友沒有讚賞，反而直指：「買完房子開始存醫藥費」、「吃泡麵度日....那應該留點錢當醫藥費」、「泡麵吃10年，要不要先去醫院檢查一下內臟器官再感動也不遲」、「吃泡麵10年？嗯，然後不久後，因為身體出狀況，又要負擔不少的醫療費,導致房屋被法拍」。

還有人說：「他做了一錯誤的買房決定。再把金額提高一些。買舊公寓還比較保直。竟花千萬買套房」、「拼死拼活買林森北千萬套房？祝福您！」、「這故事告訴我們，現在多數年輕人都喜歡自虐」、「真的沒必要非買在台北市，我在台北市的公司同事們除了本身就住這裡外，大多都在新北買房，少數還買到基隆、桃園去。」、「不過這很明顯的投資客勸導文，叫你們這些沒買房的年輕人多努力點買房負債，讓我賺大錢啊」。

(中時新聞網)