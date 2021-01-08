新生代迷因饒舌團體「沒有才能」推出新單曲〈後山親友如相問 匯錢不然不要問〉，描繪異鄉遊子想回家但又不能回家的矛盾心情。乍聽歌名好像只是在跟家人要錢，但背後隱藏的卻是不好意思說出口的想念。團員碩美與裴拓還在導演亞歷三小安排下，在10幾度低溫，躺在金魚池內，凍到發抖。

裴拓和碩美躺在冰冷的水池中，身邊是上百隻金魚在身邊游，兩人被凍得直發抖，金魚紅臉妝底下是發青的嘴唇，裴拓忍不住哀號：「我核心不夠，脂肪也不夠，整個人抖到爆。」碩美則是自我催眠：「我快習慣了，玩金魚大便水很開心。」唯有不需下水的若欣在一旁興災樂禍：「我負責幫他們錄影做紀錄，看他們抖爆。」

〈後山親友如相問 匯錢不然不要問〉歌名超長又有趣，靈感來自於主唱黃若欣的故事，有次若欣隔了一陣子才打電話回家，媽媽接到電話時問她「怎麼今天會打電話回來？」若欣明明很思念家人，很想對媽媽說「我好想妳」，但又害羞說不出口，只好嘴硬謊稱：「我生活費不夠了，可以匯錢給我嗎？」這種不好意思把想家心情說出口的矛盾情緒，就衍生成了歌名的由來。

(中時 )