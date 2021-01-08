陳澤耀在片中飾演憨厚聽障青年。（滿滿額娛樂提供）

29歲的馬來西亞男星陳澤耀日前隨電影《迷失安狄》來台，與同片演員林心如、李李仁一同宣傳。他在片中扮演聽障青年，為配合劇情寫實需求，他除了僅穿白色四角褲裸睡，還光著身子花了半天拍攝若隱若現的淋浴戲，獻出演藝生涯最大尺度。此外，他更分別和林心如與飾演跨性別者的李李仁有親密吻戲，身為後輩的他受寵若驚。

他透露，當時與李李仁拍吻戲時，身兼監製的林心如先拿出威士忌，讓2人小酌熱身，去除緊張，也因此拍攝順利完成，情慾自然流動的演技也讓導演滿意。不過上周抵台見到陶晶瑩，沒想到她第一句話就向他說「你這個賤人！」讓陳澤耀嚇一跳，原來是在片中自私小人的行為，使她入戲太深才開玩笑罵他，「我反而要謝謝陶子姐肯定我演技。」

談起李李仁日前愛女心切對教練比中指的意外插曲，陳澤耀則認為李李仁敢做敢當也立即道歉，是真男人的行為。他還原爆出新聞的當天，與李李仁跑了一整天宣傳，去陶晶瑩節目錄音時，陶子還調侃介紹老公新片「歡迎我們的暴走安狄，啊不是，是《迷失安狄》」，讓他覺得2人臨危不亂，相當專業，「當天晚上我和李仁哥去戲院跑映後活動，還對看完電影的觀眾自嘲『你們現在想比我中指還是大拇指都可以』。」

不過與林心如的吻戲讓他格外緊張，因為拍攝前一晚還跟她與霍建華吃飯聊天，「我心想『皇上』坐我對面耶，可是隔天卻要和林心如演吻戲！」好在拍攝時，霍建華為了要顧女兒，沒有現身片場，讓陳澤耀鬆一口氣。他因角色憨厚的性格設定，因此拍攝前就與導演談好吻戲不伸舌頭，不過他笑道：「2013年和方志友演《逆光青春》吻戲時，她不小心忘情伸舌頭，真的讓我嚇一跳！立刻NG，她也趕緊解釋。那時候大家都太年輕了！現在她都當媽媽了。」

出道11年的陳澤耀和台灣很有緣份，過去也與「國民阿嬤」陳淑芳在偶像劇《我和我的兄弟~恩》中有段祖孫情，不過陳淑芳的暖舉，讓他過了將近10年都無法忘懷，「我們當時在淡水拍戲，我看好多人騎腳踏車喔，我就很羨慕，休息時就跟她聊起這件事，我說我應該也要去買一台來玩看看。過了一天，淑芳阿姨就弄了2台美利達折疊式腳踏車來，我本來要給她錢，她就直說『送你！』讓我好感動！」

他這次將在台灣Long Stay到4月中，拍攝有關賽車題材的新片，「我很喜歡台灣這個地方，有機會的話我想留久一點，讓大家更認識我。」《迷失安狄》電影現正熱映中。

李李仁與陳澤耀分別詮釋不同類邊緣人角色。（滿滿額娛樂提供）

林心如與陳澤耀在片中有著不可告人的關係。（滿滿額娛樂提供）

(中時 )