第一金控(2892)2020全年稅後淨利為168.07億元，年減率13.2％，累計每股稅後盈餘(EPS)為1.31元。

第一金旗下第一銀行2020全年累計稅後盈餘達156.82億元，年減率17.5％。第一金證券2020全年稅後淨利達7.43億元，年增率173.9％。第一金投信2020全年稅後淨利為7,564萬元，年減率11.7％。第一金人壽 2020全年稅後盈餘達4.85億元，年增率98.6％。

一銀2020年12月大幅增提呆帳準備，致稅後淨利降至7.16億元，月減率32.1％，惟營收表現仍相對持穩。淨利收上揚至25.42億元，月增率2.5％，手續費收入則受惠於放款相關及財富管理手收增加而提高至7.44億元，月增率21.4％。

金融交易利得在外匯及衍生性商品損益增加的帶動下，升至5.90億元，月增率86.6％。考量新冠肺炎疫情對產業的衝擊，12月毛提存較11月大幅增加至11.42億元，致單月淨提存升至7.36億元，也將覆蓋率提升至與2019年底相同水準的527.32％。一銀2020全年累計稅後盈餘達156.82億元，年減率17.5％。

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