由於美國12月非農就業人數減少14萬人，為去年4月以來首度減少，遠遜於市場預期，市場預計該數據將促使新政府實施更大規模的刺激經濟政策。裴洛西等美國國會領袖呼籲川普應立即辭職。今天美股一開盤上漲近百點，再衝新高，那指、標普也分別上漲0.7%和0.4%，5大科技股漲跌不一。台積電ADR上漲2.17%。特斯拉上漲4.31%。

截至台北時間8日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲66.42點或0.21%、暫報31107.55點；那斯達克指數上漲104.41點或0.80%、暫報13171.89點；標普500指數上漲18.51點或0.49%、暫報3822.30點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲0.53%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.58%；微軟上漲0.97%；Facebook下跌1.37%；亞馬遜下跌0.20%。台積電ADR上漲2.17%。

美國勞動力市場復甦面臨漫漫長路，勞工部周五(8日)報告顯示，12 月非農就業人數減少14萬人，為去年4月以來首度減少，遠遜於市場預期，失業率維持6.7%不變。

美國疫情方面，美國周四的新冠死亡病例數再創新高。根據美國媒體報導，周四美國的新冠死亡病例數至少為4111例，這是自疫情爆發以來單日最多的死亡人數，當天美國的確診新冠感染病例數亦達到280028例，同樣創紀錄新高。

美國國會山莊的暴力事件餘波盪漾，多位高級官員陸續辭職。其中，美國交通部長趙小蘭將是美國國會遭衝擊事件發生後第一個辭職的川普內閣成員。同一天，川普的前幕僚長也宣布辭職，此外，美國教育部長德沃斯已向川普遞交辭呈。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師在一份報告中寫道，投資者對華盛頓發生的暴力事件不予考慮，而是期待新政府在不到兩周的時間內拿出更多刺激措施，減少政治動盪。

(中時新聞網)