曾薏蘋／台北報導

國民黨新任立院黨團總召費鴻泰今晚在電視政論節目，公開指控美國駐聯合國大使「不是好客，是惡客，不應該要來」，民進黨發言人謝佩芬表示，費鴻泰此舉顯示，國民黨已是扯台灣外交後腿的反美言論，令人遺憾。民進黨黨不樂見國民黨繼續走往極端反美路線，也呼籲朝野共同為台灣的外交及爭取國際空間努力。

謝佩芬說，台灣國際處境艱難，對於任何來訪台灣、促進台灣參與國際事務者，我們都應該理性歡迎。克拉芙特大使此次訪台，是首次美國駐聯合國大使來訪，也是台美史上關係最好的又一例證，意義重大。

至於費鴻泰質疑「她來台灣會帶給台灣什麼？」，謝佩芬表示，費鴻泰發言前都不做功課，美國在台協會已經明確指出，克拉芙特大使在台灣的演說行程中，將談及台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義參與及擴大參與國際組織的重要性。謝佩芬反問，倒是費鴻泰此番惡意的發言，能為台灣外交帶來什麼？

謝佩芬回顧，國民黨團去年10月在立法院提「台美復交」等兩案，當時民進黨即呼籲，歡迎國民黨與台灣主流民意站在一起，共同為台美實質關係的推進努力，也希望國民黨未來能以具體行動落實決議，不要反對或杯葛政府推進台美關係的各項工作。讓人遺憾的是，國民黨的各式作為皆一再反美。

她表示，今日費鴻泰代表國民黨公開反對美國大使訪台，請問是安什麼心？請問國民黨主席江啟臣是否也反對美國大使訪台？請問這就是江主席所謂的「親美」主張嗎？難道國民黨已經決定全面反美了嗎？

(中時 )