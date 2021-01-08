川普鼓動其支持者佔領國會

曾於2008年獲得諾貝爾經濟學獎的經濟學者保羅．克魯曼在其《紐約時報》專欄中表示，川普與他的許多支持者確實是法西斯主義者(Facist)，在周三侵襲國會後，他們還會繼續類似暴動，甚至在總統就職典禮上。如果連國會都保護不了，憑什麼相信能保護得了總統順利交接？

針對周三在美國國會發生的暴亂事件，克魯曼罕見地飆出粗話：「好吧，現在終於可以用那個『F』開頭的字了嗎？」他說，法西斯這個辭不應輕易使用，即便像冷漠自私的麥康奈爾 (Mitch McConnell) 參議員嚴重損害美國，但他沒有鼓勵暴力，因此不算是法西斯。

克魯曼說，即使新總統就職典禮順利進行，威脅依然存在。如果你以為一旦拜登入主白宮，那些衝進國會大廈的人就會消失，那就是癡心妄想。（圖／推特@pattolar)

但是，克魯曼說，川普確實是一個法西斯主義者——一個願意使用暴力來實現其種族主義目標的威權主義者，他的許多支持者也是，周三對國會的攻擊應該不會讓人再有任何懷疑。歷史給我們的教訓是，對法西斯容忍退讓純屬徒勞無功，只會鼓勵他們得寸進尺。

克魯曼指出，去年2月對川普彈劾案中，儘管有明確證據證明總統有罪，但除了羅姆尼(Mitt Romney)之外，所有共和黨參議員都投票反對彈劾。他們的理由是川普已經「吸取了教訓」。但實際上川普學到的是他可以濫用權力而不受懲罰。另一次是去年春天，在川普鼓勵下，武裝抗議者因新冠病毒限制措施而威脅密西根州當局，參與這次武裝威脅的人也參加了這次國會暴亂，他將成為密西根共和黨的重要人物。

支持川普的極端主義者認為可以對美國民主的核心機構發動暴力襲擊，而且幾乎不會有任何後果。暴亂事件還不會結束，川普的作風讓很多人擔心就職典禮還會出事。（圖／路透）

克魯曼表示，教訓很明顯：右翼活動人士威脅當選官員可以逃脫懲罰，即使是在公共場所揮舞武器。因此，川普可以史無前例地拒絕接受選舉失敗，許多共和黨人也和他一起拒絕接受選舉結果，然後就出現周三侵佔國會的暴亂。為什麼安保措施如此鬆懈？為什麼幾乎沒有人被捕？因為保護國會的警察認為如果把這些川粉當暴徒對待，是有風險的。媒體報導稱，國防部曾建議協助警方維安，但遭到警方拒絕。

他說，安撫法西斯主義者最終會再次鼓勵他們。支持川普的極端主義者得到的教訓是，他們可以對美國民主的核心機構發動暴力襲擊，而且幾乎不會面臨任何後果。暴亂事件還不會結束，川普的作風讓很多人擔心就職典禮還會出事。現在國會都保護不了，怎麼能確保在總統過渡期間會有足夠的安全保障？不久前這種擔憂可能看起來有些偏執，但現在顯得完全合理。

克魯曼認為，即使就職典禮順利進行，威脅依然存在。如果你以為一旦拜登入主白宮，那些衝進國會大廈的人就會消失，那就是癡心妄想。

因此，克魯曼建議，應該停止姑息國內的法西斯分子，執法部門應該儘量設法逮捕週三襲擊事件的參與者，而且警方有視頻做為證據，任何試圖暴力干涉權力移交的人也應該被逮捕。

最後，克魯曼說，有必要對川普過去4年中發生的犯罪行為做個交代，還有人懷疑川普的盟友和夥伴參與犯罪嗎？不要說什麼應該向前看而不是向後看，如果想讓未來變得更好，對過去的行為做出問責是至關重要的。

(中時新聞網)