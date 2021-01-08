曾於2008年獲得諾貝爾經濟學獎的經濟學者保羅．克魯曼在其《紐約時報》專欄中表示，川普與他的許多支持者確實是法西斯主義者(Facist)，在周三侵襲國會後，他們還會繼續類似暴動，甚至在總統就職典禮上。如果連國會都保護不了，憑什麼相信能保護得了總統順利交接？
針對周三在美國國會發生的暴亂事件，克魯曼罕見地飆出粗話：「好吧，現在終於可以用那個『F』開頭的字了嗎？」他說，法西斯這個辭不應輕易使用，即便像冷漠自私的麥康奈爾 (Mitch McConnell) 參議員嚴重損害美國，但他沒有鼓勵暴力，因此不算是法西斯。
但是，克魯曼說，川普確實是一個法西斯主義者——一個願意使用暴力來實現其種族主義目標的威權主義者，他的許多支持者也是，周三對國會的攻擊應該不會讓人再有任何懷疑。歷史給我們的教訓是，對法西斯容忍退讓純屬徒勞無功，只會鼓勵他們得寸進尺。
克魯曼指出，去年2月對川普彈劾案中，儘管有明確證據證明總統有罪，但除了羅姆尼(Mitt Romney)之外，所有共和黨參議員都投票反對彈劾。他們的理由是川普已經「吸取了教訓」。但實際上川普學到的是他可以濫用權力而不受懲罰。另一次是去年春天，在川普鼓勵下，武裝抗議者因新冠病毒限制措施而威脅密西根州當局，參與這次武裝威脅的人也參加了這次國會暴亂，他將成為密西根共和黨的重要人物。
克魯曼表示，教訓很明顯：右翼活動人士威脅當選官員可以逃脫懲罰，即使是在公共場所揮舞武器。因此，川普可以史無前例地拒絕接受選舉失敗，許多共和黨人也和他一起拒絕接受選舉結果，然後就出現周三侵佔國會的暴亂。為什麼安保措施如此鬆懈？為什麼幾乎沒有人被捕？因為保護國會的警察認為如果把這些川粉當暴徒對待，是有風險的。媒體報導稱，國防部曾建議協助警方維安，但遭到警方拒絕。
他說，安撫法西斯主義者最終會再次鼓勵他們。支持川普的極端主義者得到的教訓是，他們可以對美國民主的核心機構發動暴力襲擊，而且幾乎不會面臨任何後果。暴亂事件還不會結束，川普的作風讓很多人擔心就職典禮還會出事。現在國會都保護不了，怎麼能確保在總統過渡期間會有足夠的安全保障？不久前這種擔憂可能看起來有些偏執，但現在顯得完全合理。
克魯曼認為，即使就職典禮順利進行，威脅依然存在。如果你以為一旦拜登入主白宮，那些衝進國會大廈的人就會消失，那就是癡心妄想。
因此，克魯曼建議，應該停止姑息國內的法西斯分子，執法部門應該儘量設法逮捕週三襲擊事件的參與者，而且警方有視頻做為證據，任何試圖暴力干涉權力移交的人也應該被逮捕。
最後，克魯曼說，有必要對川普過去4年中發生的犯罪行為做個交代，還有人懷疑川普的盟友和夥伴參與犯罪嗎？不要說什麼應該向前看而不是向後看，如果想讓未來變得更好，對過去的行為做出問責是至關重要的。
(中時新聞網)
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