導演林柏瑜和陳以文出席《少年阿堯》首映會。（車庫提供）

金馬影帝陳以文日前以短片《少年阿堯》在第40屆夏威夷國際影展榮獲短片競賽單元最佳男演員獎。該片7日舉辦首映會，導演林柏瑜受訪時透露：「這部片是我生命中的故事，我在14歲時，父親燒炭自殺，躺在他工作用的卡車。當時我家裡沒有大人，警察帶我去指認遺體，於是爸爸屍體的畫面在我腦海很多年，一直揮之不去。」

林柏瑜用電影創作讓自己重新面對灰暗往事，形容整個過程像是「撕開傷口，再重新縫合」，希望能把自己的心情分享給有相同遭遇的朋友。他表示，學了電影之後，他發現好像可以用影像的藝術，來梳理自己與父親的關係，還有這個事件帶給他生命的意義，所以就嘗試用電影方式講述出來，去傳達對父親的思念。

陳以文則分享，第一次跟導演碰面時，得知故事是改編導演自己小時候的經歷時，不忍驚呼：「哇！你是怎麼樣一路走過來的？」至於現場觀眾提到毫無演戲經驗的新秀演員陳崇恩，如何演活了劇中14歲的主人翁阿堯時，陳以文則透露：「導演一開始也擔心他和我的互動會不會有些障礙，導演對此也細心安排，導演發現崇恩的眼鏡有點舊了，想送他一副新眼鏡，就安排我帶他去買，希望建立一種互動。我們兩人也去了麵店和師傅學如何煮麵，透過這樣的過程來建立熟悉度。」

《少年阿堯》受到戲院支持，即日起於全台7家電影院正式上映，票價也會調整為160元，陳以文希望大家實際買票，給予新導演多一點的支持。

(中時 )