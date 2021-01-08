寒流發威，位於陽明山的鞍部氣象站8日開始降下瑞雪，吸引大批民眾上山追雪。(郭吉銓攝)

中央氣象局昨發布寒流來襲，低溫跟水氣相互配合，陽明山區於8日凌晨，可能降雪的消息，吸引不少民眾從昨晚便上山等候，這場2021年的初雪，整個陽明山國家公園二子坪停車場停滿車，到凌晨2點多，現場積雪已達5公分厚，白天也吸引許多民眾上山，動手在路旁堆起不少小雪人，造型千變。

(中時 )