陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆 23:272021/01/08 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流發威，位於陽明山的鞍部氣象站8日開始降下瑞雪，吸引大批民眾上山追雪。(郭吉銓攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流發威，位於陽明山的鞍部氣象站8日開始降下瑞雪，吸引大批民眾上山追雪。(郭吉銓攝) 中央氣象局昨發布寒流來襲，低溫跟水氣相互配合，陽明山區於8日凌晨，可能降雪的消息，吸引不少民眾從昨晚便上山等候，這場2021年的初雪，整個陽明山國家公園二子坪停車場停滿車，到凌晨2點多，現場積雪已達5公分厚，白天也吸引許多民眾上山，動手在路旁堆起不少小雪人，造型千變。 陽明山初雪來了！二子坪人車擠爆歡呼 大屯山積雪10公分 下雪下瘋了！合歡山一夜白頭 思源埡口積雪2公分 (中時 ) #陽明山 #民眾 #初雪 #二子 #上山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合歡山急凍！低溫灌破冰點 銀白世界畫面曝光 12:532021/01/08 生活 陽明山降下2021年初雪！ 民眾開心堆起雪人狂拍照留念 09:062021/01/08 生活 暗夜惡火竄出！基隆七堵濃煙密佈 消防局出動11車25人搶救 21:182021/01/08 社會 白雪彈猛轟 4山區交通管制懶人包 09:112021/01/08 生活 瑞雪駕到！民眾蜂擁大屯山觀景 警急疏導：車輛須加裝雪鏈才能上山 12:182021/01/08 社會 汰舊換新第一炮！福特Focus Active來了 8字頭車價好香 19:222021/01/08 財經 竹市防疫旅館 再加157間房 04:102021/01/08 地方新聞 老天爺冷到忘了收手？氣象專家曝：1／17-18恐有一波 23:002021/01/08 生活 寒流來襲！集中檢疫所暖暖包、毛毯無限量供應 21:152021/01/08 生活 竹縣尖石鄉凌晨降冰霰、路面結冰 籲遊客注意行車安全 10:062021/01/08 生活 爭睹合歡山雪白世界遊客蜂擁 警提醒加掛雪鍊再上山 11:272021/01/08 生活 生活熱門新聞 正妹穿這樣應徵AV女優 面試官當場開價她嚇傻 - 生活 坪林也下雪了！預估到明天清晨還有機會 - 生活 比清蒸還好吃！他曝超高效鱸魚煮法：不用3分鐘就上桌 - 生活 3同事翹班追雪GG 主管霸氣作法網讚爆 - 生活 再冷30小時！這波連南部也急凍 16縣市6度以下 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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