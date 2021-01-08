心房顫動權威北榮陳適安副長(本報資料照片)

去年前北榮院長張德明退休，誰接院長？出現骨肉瘤治療權威陳威明與心房顫動權威陳適安兩位副院長雙雄之爭，兩派勢力僵持不下，最後由再半年即退休的李發耀副院長暫代。轉眼李發耀本月15日屆齡退休，傳中榮院長許惠恒將轉任北榮院長，陳適安副長則至中榮接院長，據指出，46年次的許惠恒再一年就屆齡退休，屆時副院長陳威明可望順勢接任北榮院長，高明的解了這局原本僵持的人事佈局，讓陳雙兩人各自在不同領域找到位置發揮。

去年7月16日前院長張德明退休，院內原本推薦陳威明副院長為接任人選，未料出現另一名競爭人選、陳適安副院長。據指出，兩人在民進黨內各有支持勢力，競爭激烈，人事案一路上到府院高層，小英總統對陳威明擔任北榮院長沒有太大意見，原本要勾選下去，但又要顧及另一派勢力，由於當時正值高雄市長補舉，雖然已是勝劵在握，但為了不傷團結和氣，決定先派再過半年就屆齡退休的副院長李發耀暫代，也為雙方的激烈氣氛降溫。

轉眼本月15日李發耀將退，北榮院長之爭再起，由於雙陳各有擅長領域，且都是北榮倚重的重要人才，任何一人出走，都是北榮體系的損失，在有心人奔走之下，解了這場僵局，只是陳威明需打九局下半場延長賽，用時間換取空間。對於北榮是否會重演台大院長陳石池暫代後真除又得以延退，即許惠恒在屆齡後再延退續掌北榮？相關人士分析指出，退輔會體系不同於台大，歷任北榮院長屆齡退了就是退了，從未有延退一事。

(中時 )