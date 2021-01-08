近來中澳闗係不斷惡化，澳洲出口大陸的許多商品都受到不同的「限制」，因此有專家建議，澳洲在追求「全球最大的市場」時，似乎忽略了日本和東盟等11國，而英國和歐盟27國也可當成未來合作的希望，澳洲目前卻押注印度市場，則是錯誤的。但此一說法，在現實中是否可行還有待商確。

大陸《金十數據》報導，由於澳洲對大陸多種商品出口受阻，澳洲經濟正面臨損失巨大損失。以煤炭為例，大陸的煤炭禁令可能會使澳洲每年損失150億澳元（約台幣3124億元）。

西澳大學溫斯洛普經濟學教授泰爾斯（Rod Tyers）曾表示，如果大陸對澳洲全面出手，那麼該國預計將損失6%GDP。根據數據顯示，2019年該國GDP為近1.4兆美元，所以6%GDP等於840億美元（約台幣2.4兆元），可見大陸市場的重要性。

報導指出，正因如此，澳洲近期已經開始試圖尋找退路了。Corinna諮詢公司Saul Eslake強調，澳洲需要減少對大陸市場的依賴。他認為，澳洲在追求「全球最大的市場」時，忽略了日本和東盟等11國，而澳洲目前押注印度市場，在Eslake眼中似乎是錯誤的。

Eslake說，對澳洲而言，用印度來取代大陸地位的希望並不大，不過，除了日本和東盟10國外，英國和歐盟27國也可能成為澳洲未來合作的希望。此外，摩根首席經濟師Michael Knox和高盛首席經濟師Andrew Boak等也認為澳洲應該將其出口市場多元化。

對此，報導分析，澳洲如果想要尋找日英等39國，作為大陸的替代市場是不切實際的，因為受到新冠疫情的衝擊，目前全球各個主要經濟體都已經自顧不暇，而在澳洲部分商品丟了在大陸的市場後，其盟友似乎也加入瓜分市場的行列，因此，要指望這些國家對澳洲伸出援手，在現實中是不太可能的。

(中時新聞網)