據「財經內幕」等媒體報導，美國總統川普對長期忠心耿耿的副總統彭斯，說出「我不想當你朋友」等話語，加上要求彭斯阻止國會認證選舉結果，以及煽動川粉強闖國會，讓兩人關係漸行漸遠。愈來愈孤單的川普，變得更不願意得罪川粉，最後因伊凡卡居中斡旋，才開始譴責鋼鐵川粉暴行。

「財經內幕」指出，即使彭斯因川普種種行為而怒不可遏，但對川普仍有情有義，尚未同意援引《憲法第25修正案》來「拔川」。根據匿名助理爆料，川普已失控達數週之久，現在彭斯拒絕阻止認證的回應，讓川普將怒火全燒向長期以來衷心耿耿的彭斯。

報導披露，日前彭斯與川普共進午餐，彭斯試圖解釋為何自己沒有憲法權力來阻止國會認證拜登當選；此外，彭斯6日還致函川普，「經深思熟慮後，由於我曾誓言支持與捍衛憲法，讓我無法以單方面的權力來決定該計算哪些選票，以及哪些選票不該計入」。

正是這些話語，讓川普大怒地說出「我不想當你朋友，我希望你成為我的副總統」。隨後，川普對鋼鐵川粉喊話時，一再點名彭斯：「彭斯該為我們解決」、「如果不這樣，對我們國家而言無疑是悲傷的一天」，還在推特標籤彭斯，「如果彭斯做正確的事，我們會勝選」，導致川粉強入國會大廈時怒喊「彭斯在哪？」

這些舉措讓「平常被當成塑膠」的彭斯怒不可遏。共和黨籍聯邦參議員殷荷菲談到，「我從未見過副總統如此生氣」。另一位與彭斯密切的爆料者則披露，川普煽動鋼鐵川粉時，可曾想過這些人闖入國會大廈，恐傷害彭斯與其家人。

不過，儘管川普無情，彭斯依舊有義。雖然主張援引《憲法第25修正案》來免職川普的呼聲曾出不窮，但彭斯始終不願同謀。不過，由於川普可能面臨第二次彈劾，讓川普似乎想把彭斯塑造成敗選的戰犯。

目前，包括運輸部長趙小蘭、教育部長戴弗斯等人，都已宣布辭職，更讓眾叛的川普不願譴責鋼鐵川粉的暴行。爆料者表示，川普昨天還對粉絲溫情喊話，大喊「回家吧，我們愛你們，你們非常特別」；今天轉身就譴責支持者，戲劇化地轉變與伊凡卡介入有關。

原本不願譴責支持者的川普，最終被伊凡卡說動，而在最新發布的影片中譴責粉絲玷污國會，並呼籲保持冷靜；同時，也承諾政權順利轉移，以承認敗選為這一切畫下休止符。

(中時新聞網)